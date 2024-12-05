Cerita Febby Rastanty Sempat Jauh dari Tuhan

JAKARTA - Febby Rastanty berbagi pengalaman hidupnya yang sempat jauh dari Tuhan dan nilai-nilai agama. Dalam kesehariannya, ia mengaku sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti shalat dan berdoa.

Lahir di keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda, Febby merasa kurang peka terhadap pentingnya doa dan hubungan spiritual. Ia lebih mengandalkan usaha sendiri untuk mencapai apa yang diinginkannya.

“Aku baru benar-benar merasa butuh Tuhan dan menyadari kehadiran-Nya waktu SMA,” ujar Febby Rastanty saat berbicara di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Kamis (5/12/2024).

Puncak perubahan itu terjadi ketika Febby gagal diterima di Universitas Indonesia (UI), kampus impiannya. Ia merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun tetap tidak berhasil.

“Waktu nggak lulus UI di tahun pertama, aku sedih banget. Aku merasa sudah melakukan segalanya. Les sana-sini, belajar sampai menginap di rumah teman, tapi tetap nggak diterima,” kenangnya.

Peristiwa itu menjadi titik balik bagi Febby. Ia mulai mengevaluasi diri dan menyadari bahwa ada satu hal penting yang ia abaikan—berdoa.

“Aku sadar salah satu kesalahan terbesar adalah aku nggak berdoa sama sekali. Aku cuma mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diriku yang merasa pintar ini aja,” ungkap Febby.