HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Drajat Djumantara, Polisi Tampan Calon Suami Febby Rastanty

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:30 WIB
Mengenal Drajat Djumantara, Polisi Tampan Calon Suami Febby Rastanty
Mengenal Drajat Djumantara, Polisi Tampan Calon Suami Febby Rastanty. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)
JAKARTA - Mengenal Drajat Djumantara, polisi tampan yang resmi melamar Febby Rastanty. Momen bahagia itu dibagikan sang aktris lewat akun Instagram pribadinya kemarin (30/10/2024).

Lalu siapa Drajat Djumantara sebenarnya? Dio -demikian ia akrab disapa- lahir pada 4 Juli 1993. Anak kedua dari lima bersaudara itu mengikuti jejak ayahnya mengabdikan diri di kepolisian.

Drajad Djumantara
Mengenal Drajat Djumantara, Polisi Tampan Calon Suami Febby Rastanty. (Foto: Instagram/@sumiyarti_pru)

Sementara almarhumah ibunya diketahui berkiprah di industri asuransi selama lebih dari 13 tahun. Dio diketahui merampungkan pendidikan di Akademi Polisi, pada 2017. Selanjutnya, dia meraih gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (SIK) pada 27 April 2022.

Dio dan Febby diduga menjalin asmara sejak Juni 2022. Hal itu diketahui dari unggahan almarhumah ibunya di Instagram. Tak jarang, Febby terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga Dio.

Namun hubungan pasangan ini mulai tercium media ketika sang aktris menggandeng Dio ke pernikahan Jessica Mila, pada 5 Mei 2023. Febby diketahui sangat menjaga privasi hubungannya dengan sang tunangan.

Febby Rastanty dan Drajat Djumantara
Mengenal Drajat Djumantara, Polisi Tampan Calon Suami Febby Rastanty. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dio yang tampak memproteksi akun media sosialnya. Tanpa banyak mengumbar kemesraan, kini Febby Rastanty dan Drajat Djumantara siap melangkah ke pernikahan.

Acara lamaran Febby dan Dio tersebut turut dihadiri oleh sahabat dan keluarga kedua belah pihak. Bahkan Enzy Storia menjadi host sekaligus wedding planner dalam momen bahagia sang aktris. Sementara Jessica Mila hadir sebagai pendamping Febby.

 

