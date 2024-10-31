Febby Rastanty Ternyata Dilamar Drajat Djumantara pada Agustus 2024

JAKARTA - Febby Rastanty baru saja mengungkapkan bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya, Drajat Djumantara, yang bekerja sebagai polisi. Lamaran tersebut ternyata sudah berlangsung pada 4 Agustus 2024.

Kabar bahagia ini dibagikan melalui unggahan terbaru Febby di Instagram, yang memperlihatkan suasana lamaran penuh haru dan kebahagiaan, dihadiri keluarga serta beberapa sahabat terdekat.

Pada unggahannya, Febby menuliskan tanggal “04.08.2024” yang diyakini sebagai momen spesial lamarannya. Dalam video yang diunggah, Drajat, yang akrab disapa Ajat, berbagi kisah tentang pertemuan pertama mereka di tahun 2019.

"Jadi kami sudah saling kenal hampir lima tahun. Saya ingat betul itu tahun 2019, dan Febby adalah sosok yang sangat bersahaja," kata Ajat di Instagram @febbyrastanty, Kamis (31/10/2024).

Di akhir tahun 2020, keduanya kembali bertemu. Ada sebuah kalimat dari Febby yang menggetarkan hati Ajat dan membuatnya yakin bahwa Febby adalah sosok yang selama ini dicarinya untuk menjadi pendamping hidup.

"Saat itu, Febby mengatakan bahwa cita-cita mulianya adalah ingin menjadi ibu yang baik, seperti mama Anis yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di dalam hati saya, saya berkata, ‘ini istri saya,’” kenangnya yang disambut tawa para tamu undangan.