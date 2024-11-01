Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Kocak Lamaran Febby Rastanty yang Disapa Halo Dek oleh Drajat Djumantara

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |06:38 WIB
Momen Kocak Lamaran Febby Rastanty yang Disapa Halo Dek oleh Drajat Djumantara
Febby Rastanty
A
A
A

JAKARTA - Febby Rastanty baru saja mengumumkan kabar bahagia bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya, seorang polisi bernama Drajat Djumantara. Lamaran tersebut ternyata telah dilangsungkan pada 4 Agustus 2024.

Febby pun membagikan momen istimewa saat Drajat, atau yang akrab disapa Ajat, menyatakan niatnya untuk meminangnya. Menariknya, Ajat membuka lamaran dengan sapaan “Halo Dek,” yang langsung menjadi perhatian netizen. 

Sapaan “Halo Dek” memang kerap menjadi ciri khas anggota kepolisian atau TNI dalam berbagai kesempatan.

Momen Kocak Lamaran Febby Rastanty yang Disapa Halo Dek oleh Drajat Djumantara
Momen Kocak Lamaran Febby Rastanty yang Disapa Halo Dek oleh Drajat Djumantara

Sontak, sapaan tersebut membuat keluarga dan sahabat yang hadir tertawa. “Febby, halo dek,” ucap Ajat yang dikutip dari unggahan Instagram Febby, Kamis (31/10/2024).

Ajat kemudian menceritakan kisah pertemuan pertama mereka pada tahun 2019. “Kami sudah berkenalan hampir lima tahun. Saya ingat betul, itu tahun 2019, dan Febby adalah pribadi yang sangat bersahaja,” kenangnya.

Pada akhir 2020, mereka kembali dipertemukan, dan sebuah ucapan Febby saat itu membuat hati Ajat mantap untuk menjadikannya pasangan hidup. 

“Saat itu Febby bilang bahwa cita-citanya adalah menjadi ibu yang baik seperti mama Anis yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dalam hati, saya langsung merasa, ‘Ini istri saya’,” ucap Ajat sambil disambut tawa tamu yang hadir.

Di depan keluarga dan teman-teman terdekat, Ajat akhirnya melamar Febby untuk menjadi pendamping hidupnya. 

“Febriani Rastanty, maukah kau menjadi istriku, partner hidupku, membangun kehidupan bersama, saling menjaga baik di kala senang maupun duka, dan menjadi ibu dari anak-anakku?” kata Ajat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146321/febby_rastanty_dan_suami-xJcm_large.jpg
7 Bulan Menikah, Febby Rastanty Akui Jarang Berantem dengan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092689/febby_rastanty-Z6sK_large.jpg
Febby Rastanty Tak Pernah Diajarkan Shalat oleh Orang Tua, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092637/febby_rastanty-JZEd_large.jpg
Cerita Febby Rastanty Sempat Jauh dari Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/206/3085502/febby_rastanty-fDyc_large.jpg
Febby Rastanty: Jangan Buru-Buru Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084067/febby_rastanty-Hhe0_large.jpg
Impian Febby Rastanty Terwujud, Blink Reuni di Pernikahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084032/febby_rastanty-pMWN_large.jpg
Bahagia Nikahi Febby Rastanty, Tangis Drajad Djumantara Pecah 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement