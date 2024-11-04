Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |00:22 WIB
Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik
Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Marthino Lio berkolaborasi dengan sang istri, Delia Husein, dalam film horor terbaru berjudul Dosa Musyrik. Dalam film yang diproduksi oleh MVP Pictures ini keduanya tidak berperan sebagai pasangan, namun sebagai kakak beradik.

Hadrah Daeng Ratu selaku sutradara pun mengungkapkan alasannya menunjuk Marthino Lio dan Delia Husein. Baginya, Marthino sangat sesuai dengan karakter yang dibutuhkan.

“Yang pasti dari awal kita target awalnya Marthino Lio karena kita merasa dia pas banget meranin karakter ini,” ujar Hadrah Daeng Ratu

Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik
Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik

Sedangkan pemilihan Delia dikarenakan latar belakangnya yang selaras dengan tema religius film ini.

“Terus kenapa akhirnya pilih Delia, karena Delia secara personal dia lumayan religius, pintar mengaji,” kata Hadrah.

Hadrah menegaskan bahwa keduanya dipilih bukan karena suami istri, namun karena karakter mereka yang sesuai dengan apa yang akan mereka perankan.

“Kakak beradik ini bertolak belakang, yang satu suka sesuatu yang klenik, yang satu suka agama. Jadi, kita melihat secara personal, bukan karena mereka suami istri,” terangnya.

Pemilihan Marthino Lio juga dianggap semakin tepat karena aktor kelahiran Surabaya tersebut memiliki pemahaman mendalam tentang keris. Yang mana keris memegang peran penting dalam alur cerita film ini.

“Marthino Lio pun ternyata luas wawasannya tentang keris benda-benda klenik. Jadi pas kita proses reading, diskusinya seru banget. Bahkan pernah ikut proses pembuatan keris, jadi dia tahu banget detail keris," ucap Hadrah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement