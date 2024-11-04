Alasan Sutradara Libatkan Marthino Lio dan Istri dalam Film Dosa Musyrik

JAKARTA - Marthino Lio berkolaborasi dengan sang istri, Delia Husein, dalam film horor terbaru berjudul Dosa Musyrik. Dalam film yang diproduksi oleh MVP Pictures ini keduanya tidak berperan sebagai pasangan, namun sebagai kakak beradik.

Hadrah Daeng Ratu selaku sutradara pun mengungkapkan alasannya menunjuk Marthino Lio dan Delia Husein. Baginya, Marthino sangat sesuai dengan karakter yang dibutuhkan.

“Yang pasti dari awal kita target awalnya Marthino Lio karena kita merasa dia pas banget meranin karakter ini,” ujar Hadrah Daeng Ratu

Sedangkan pemilihan Delia dikarenakan latar belakangnya yang selaras dengan tema religius film ini.

“Terus kenapa akhirnya pilih Delia, karena Delia secara personal dia lumayan religius, pintar mengaji,” kata Hadrah.

Hadrah menegaskan bahwa keduanya dipilih bukan karena suami istri, namun karena karakter mereka yang sesuai dengan apa yang akan mereka perankan.

“Kakak beradik ini bertolak belakang, yang satu suka sesuatu yang klenik, yang satu suka agama. Jadi, kita melihat secara personal, bukan karena mereka suami istri,” terangnya.

Pemilihan Marthino Lio juga dianggap semakin tepat karena aktor kelahiran Surabaya tersebut memiliki pemahaman mendalam tentang keris. Yang mana keris memegang peran penting dalam alur cerita film ini.

“Marthino Lio pun ternyata luas wawasannya tentang keris benda-benda klenik. Jadi pas kita proses reading, diskusinya seru banget. Bahkan pernah ikut proses pembuatan keris, jadi dia tahu banget detail keris," ucap Hadrah.