Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga artis dan presenter Olla Ramlan. Sang ibunda, Tis'ah Djahri, meninggal dunia pada Minggu (12/10/2025).

Mendiang mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.15 WIB di kediamannya, kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Rencananya, jenazah akan dimakamkan sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Almarhumah kini masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Metro Alam VIII Blok PF Nomor 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Informasi meninggalnya ibunda Olla Ramlan ini disampaikan sang manajer, Alle, di Instagram. Alle pun meminta kepada semua orang untuk mendoakan mendiang.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah ibu dari Dewi Ramlan, Lolita Ramlan, Olla Ramlan, nenek, cucu, menantu, uyut kami, Tis'ah Djahri," tulis Alle.

"Semoga Rahimahullah diampuni dosa, salah dan khilafnya, diterima amal ibadah, iman Islamnya, diterangkan dan dilapangkan alam kuburnya, serta diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT. Aamiin," sambungnya.

(kha)