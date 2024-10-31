Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka

JAKARTA - Sinopsis film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini adalah karya sutradara Hadrah Daeng Ratu.

Film ini tidak hanya menyuguhkan ketegangan dengan adegan jumpscare, tetapi juga mengeksplorasi bahaya besar yang muncul ketika seseorang bermain-main dengan larangan agama.

Dalam film ini, pasangan suami-istri di dunia nyata, Marthino Lio dan Delia Husein, tampil bersama untuk pertama kalinya. Namun, alih-alih berperan sebagai suami-istri, mereka memerankan karakter kakak-adik.

Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka

Dosa Musyrik, yang diproduksi oleh MVP Pictures, berkisah tentang seorang pemuda bernama Nugie (diperankan oleh Marthino Lio) yang tengah terjebak masalah ekonomi dan kesulitan membiayai pengobatan ibunya. Dalam keterdesakannya, ia terlilit utang dan harus menghadapi pilihan-pilihan yang berisiko.