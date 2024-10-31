Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |06:27 WIB
Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka
Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini adalah karya sutradara Hadrah Daeng Ratu. 

Film ini tidak hanya menyuguhkan ketegangan dengan adegan jumpscare, tetapi juga mengeksplorasi bahaya besar yang muncul ketika seseorang bermain-main dengan larangan agama.

Dalam film ini, pasangan suami-istri di dunia nyata, Marthino Lio dan Delia Husein, tampil bersama untuk pertama kalinya. Namun, alih-alih berperan sebagai suami-istri, mereka memerankan karakter kakak-adik. 

Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka
Sinopsis Film Dosa Musyrik: Keris Pembawa Petaka

Dosa Musyrik, yang diproduksi oleh MVP Pictures, berkisah tentang seorang pemuda bernama Nugie (diperankan oleh Marthino Lio) yang tengah terjebak masalah ekonomi dan kesulitan membiayai pengobatan ibunya. Dalam keterdesakannya, ia terlilit utang dan harus menghadapi pilihan-pilihan yang berisiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement