Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mengenal Karakter Yudha yang Bikin Baper di Series Still Single, Diperankan Samo Rafael

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |15:03 WIB
Mengenal Karakter Yudha yang Bikin Baper di Series Still Single, Diperankan Samo Rafael
Still Single
A
A
A

JAKARTA – Nama Samo Rafael sukses mencuri perhatian penonton lewat perannya sebagai Yudha dalam original series VISION+ berjudul Still Single. Beradu akting dengan Yuki Kato yang memerankan karakter Maya, Samo tampil menonjol dengan karakter yang hangat dan chemistry natural yang terbangun sepanjang cerita. 

Klik di sini untuk nonton streaming series Still Single. Series bergenre drama romantis ini mengangkat kisah pencarian cinta hingga proses menemukan jati diri. Di tengah cerita tersebut, karakter Yudha yang diperankan Samo Rafael menjadi sosok penting yang perlahan mencuri simpati penonton lewat sikap suportif dan ketulusan cintanya. Penasaran dengan profil dan peran Samo Rafael di Still Single? Simak ulasannya berikut ini.

Profil Samo Rafael

Samo Rafael merupakan aktor Indonesia yang dipercaya memerankan karakter Yudha, sahabat sekaligus love interest utama Maya dalam series Still Single. Dalam cerita, Yudha digambarkan sebagai pria yang karismatik, hangat, dan kerap disalahpahami sebagai sosok tanpa pendirian.

Karakter Yudha justru menjadi tipe pria yang paling dihindari Maya, yang sangat percaya pada ramalan zodiak. Meski begitu, Yudha diam-diam telah lama menyimpan perasaan pada Maya. Ia selalu hadir sebagai support system, baik dalam situasi sulit yang dihadapi Maya terkait tekanan keluarga, pencarian jati diri, hingga dilema cinta.

Peran Yudha dan Chemistry dengan Yuki Kato Dalam Still Single, hubungan Yudha dan Maya berkembang perlahan dari persahabatan menjadi romansa. Samo Rafael berhasil membangun karakter Yudha sebagai sosok yang protektif namun tidak posesif, memberi ruang bagi Maya untuk tumbuh dan mengambil keputusan sendiri.

Chemistry Samo Rafael dan Yuki Kato menjadi salah satu kekuatan utama series ini. Dengan akting yang hangat dan chemistry kuat bersama Yuki Kato, Samo Rafael sukses menjadikan Yudha sebagai salah satu karakter paling memorable dalam Still Single. Perannya ini pun semakin mengukuhkan Samo sebagai aktor yang patut diperhitungkan dalam genre drama romantis Indonesia.

Nonton akting Samo Rafael di series Still Single, streaming semua episodenya! Segera berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- untuk nonton series Still Single serta berbagai koleksi film, series, dan tayangan olahraga internasional. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192622//vision-WrFv_large.JPG
Tayangan Spesial Liburan Tahun Baru, Marathon Series dan Microdrama Seru VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/598/3192504//microdrama_vision-2Y1h_large.JPG
VISION+ Home of Microdrama Hadirkan Drama Pendek Seru, Dari Sugar Baby Diary sampai Istri Bayaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/33/3192383//ibu_tiri_adalah_maut-xGwb_large.JPG
Terjebak Ibu Tiri Manipulatif, Ini Kisah Balas Dendam VISION+ Microdrama Ibu Tiri Adalah Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/598/3192381//a_man_called_ceo-K4ra_large.JPG
Misteri Penyamaran di Balik Kematian CEO dalam VISION+ Microdrama A Man Called CEO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3191996//microdrama_obsession-V6Ff_large.jpg
Sinopsis Microdrama VISION+ Obsession: Ketika Cinta Tumbuh dari Kebohongan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement