Mengenal Karakter Yudha yang Bikin Baper di Series Still Single, Diperankan Samo Rafael

JAKARTA – Nama Samo Rafael sukses mencuri perhatian penonton lewat perannya sebagai Yudha dalam original series VISION+ berjudul Still Single. Beradu akting dengan Yuki Kato yang memerankan karakter Maya, Samo tampil menonjol dengan karakter yang hangat dan chemistry natural yang terbangun sepanjang cerita.

Series bergenre drama romantis ini mengangkat kisah pencarian cinta hingga proses menemukan jati diri. Di tengah cerita tersebut, karakter Yudha yang diperankan Samo Rafael menjadi sosok penting yang perlahan mencuri simpati penonton lewat sikap suportif dan ketulusan cintanya. Penasaran dengan profil dan peran Samo Rafael di Still Single? Simak ulasannya berikut ini.

Profil Samo Rafael

Samo Rafael merupakan aktor Indonesia yang dipercaya memerankan karakter Yudha, sahabat sekaligus love interest utama Maya dalam series Still Single. Dalam cerita, Yudha digambarkan sebagai pria yang karismatik, hangat, dan kerap disalahpahami sebagai sosok tanpa pendirian.

Karakter Yudha justru menjadi tipe pria yang paling dihindari Maya, yang sangat percaya pada ramalan zodiak. Meski begitu, Yudha diam-diam telah lama menyimpan perasaan pada Maya. Ia selalu hadir sebagai support system, baik dalam situasi sulit yang dihadapi Maya terkait tekanan keluarga, pencarian jati diri, hingga dilema cinta.

Peran Yudha dan Chemistry dengan Yuki Kato Dalam Still Single, hubungan Yudha dan Maya berkembang perlahan dari persahabatan menjadi romansa. Samo Rafael berhasil membangun karakter Yudha sebagai sosok yang protektif namun tidak posesif, memberi ruang bagi Maya untuk tumbuh dan mengambil keputusan sendiri.

Chemistry Samo Rafael dan Yuki Kato menjadi salah satu kekuatan utama series ini. Dengan akting yang hangat dan chemistry kuat bersama Yuki Kato, Samo Rafael sukses menjadikan Yudha sebagai salah satu karakter paling memorable dalam Still Single. Perannya ini pun semakin mengukuhkan Samo sebagai aktor yang patut diperhitungkan dalam genre drama romantis Indonesia.

