Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 249

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 249 berkisah tentang Adis yang teringat nama David tidak ada di akta lahir Arshan. Ia merasa lebih tenang karena dapat melawan David secara hukum dengan bukti tersebut.

Di lain waktu, Adis terkejut saat tahu Pasha hendak melepaskan seluruh saham David di perusahaannya. Adis mengira kalau Pasha dan David berseteru karena Arshan. Sayangnya, Pasha tetap tidak memberitahu Adis fakta sebenarnya.

Norman, pengacara David datang menemui Adis di kantor. Namun Pasha yang muak dengan David, menyuruh Norman untuk pergi. David pun kembali mengalami serangan jantung.

Kondisi itu membuat Elena panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Elena juga kembali menemui Pasha untuk memberitahu keadaan David, namun Pasha tidak mempedulikannya.

Sementara itu, Reno masih terlihat baik dan sabar di depan Ayu, meski sebenarnya kesal. Tiba-tiba Reno teringat video di HP Audra yang ditemukannya.

Ternyata Reno sempat memindahkan video perdebatan David dan Rio ke HPnya. Hal ini membuat ia tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang kematian Anjani, namun ia masih menyembunyikan hal tersebut dari semua orang.

Pasha masih menekan David untuk mengembalikan Arshan kepada Adisty. David yang awalnya menolak, berubah sikap ketika Pasha mengancam akan memenjarakan pria itu jika dia tetap keras kepala.