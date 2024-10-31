Film Bila Esok Ibu Tiada, Ungkap Pentingnya Arti Kehadiran Ibu

Film Bila Esok Ibu Tiada, Ungkap Pentingnya Arti Kehadiran Ibu (Foto: Ist)

JAKARTA - Leo Pictures akan segera merilis film terbaru mereka berjudul Bila Esok Ibu Tiada pada 14 November 2024. Disutradarai oleh Rudi Soedjarwo, film ini mengangkat kisah menyentuh tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu yang diadaptasi dari novel laris karya Nagiga Nuy Ayati dengan judul yang sama.

Film ini mengisahkan kehidupan seorang ibu yang harus menghadapi kenyataan bahwa keempat anaknya - Ranika (Adinia Wirasti), Rangga (Fedi Nuril), Rania (Amanda Manopo), dan Hening (Yasmin Napper) - mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing dan saling beradu ego tanpa memikirkan keadaan sang ibu.

"Melalui Bila Esok Ibu Tiada, saya ingin mengajak penonton untuk merenungi arti penting keluarga dan kehadiran seorang ibu dalam hidup kita. Saya harap film ini menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang tercinta," ujar Rudi Soedjarwo dalam konferensi pers film tersebut.

Agung Saputra, produser Leo Pictures, juga menyampaikan antusiasmenya terhadap film ini.