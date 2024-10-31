Sinopsis Film Blumhouses Fantasy Island, Misteri Pulau Misterius

JAKARTA – Sinopsis film Fantasy Island akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Blumhouse’s Fantasy Island atau lebih dikenal sebagai Fantasy Island merupakan sebuah film horor supernatural yang dirilis pada tahun 2020. Film ini merupakan remake sekaligus sekuel dari sebuah serial televisi ABC berjudul Fantasy Island yang tayang pada tahun 1977.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh Jeff Wadlow dengan dibintangi sejumlah aktor ternama, seperti Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Portia Doubleday, dan Michael Rooker.

Film ini sukses di pasaran dan berhasil meraup penghasilan USD49 juta (Rp768 miliar) di seluruh dunia. Menuai kritikan beragam, film ini mendapat rating 4,9/10 dari 60 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 8% penerimaan dari 113 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Fantasy Island

Pada awal film, terlihat sekelompok orang telah sampai di sebuah pulau tropis yang menakjubkan, Fantasy Island. Sekelompok orang tersebut merupakan para pemenang dari kontes sayembara yang diadakan oleh sang pemilik pulau, Tn. Roarke (Michael Pena).

Para tamu itu terdiri dari, seorang pengusaha wanita bernama Gwen Olsen (Maggie Q), mantan polisi bernama Patrick Sullivan (Austin Stowell), dua orang saudara tiri bernama JD (Ryan Hansen) dan Brax Weaver (Jimmy O. Yang), dan Melanie Cole (Lucy Hale).

Saat mereka sampai, mereka disambut oleh Tn. Roarke dan asistennya, Julia (Parisa Fitz-Henley). Dalam sambutannya, Tn. Roarke menjelaskan bahwa Fantasy Island dapat mewujudkan apapun yang para tamu tersebut inginkan.

Mendengar hal itu, para tamu pun menjadi sangat bersemangat untuk merealisasikan keinginan-keinginan mereka. Satu persatu, keinginan mereka mulai terwujud, seperti mantan polisi Patrick yang direkrut dalam perang, Weaver bersaudara menjadi tamu kehormatan, serta pengusaha cantik Gwen yang dilamar oleh mantan pacarnya, Allen Chambers.

Salah satu tamu, Melanie memiliki keinginan yang aneh, yaitu ingin membalas dendam pada orang yang merundungnya sewaktu kecil, Sloane Maddison. Namun saat keinginannya terwujud, ia mulai menyadari kalau Sloane diculik dan dibawa ke pulau tersebut secara paksa.

Menyadari ada yang tidak beres, Melanie pun mengurungkan niatnya untuk membalas dendam dan menyelamatkan Sloane Maddison dari seorang dokter bedah bertopeng. Melanie pun ikut menjadi target penyerangan dokter bertopeng tersebut.