Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNC Media & Entertaiment terus menghadirkan beragam tayangan unggulan yang bisa dinikmati seluruh keluarga Indonesia melalui empat stasiun televisi: RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews.

Mulai dari ajang pencarian bakat, drama favorit keluarga, hiburan musik, film blockbuster, hingga berita terpercaya. Semua dapat disaksikan dengan kualitas gambar jernih melalui siaran digital.

Lewat RCTI Channel 28, pemirsa dimanjakan dengan deretan program favorit keluarga. Ajang MasterChef Indonesia hadir kembali bersama Chef Juna serta dua juri baru, Chef Karen Carlotta dan Chef Norman Ismail, mulai Sabtu (13/12/2025), pukul 16.00 WIB.

Akhir tahun 2025, Indonesian Idol akan kembali memulai pencarian nya dengan menghadirkan sederet juri ternama, dari BCL, Judika, Maia Estianty, Rossa, Raisa, David Bayu, Marcello Tahitoe, Armand Maulana, Bebi Romeo, Sal Priadi, Vincent Rompies, Soleh Solihun, dan Reza Arap.

Tim Indonesia membara di pentas Asia, tunggu aksi mereka dan saksikan perjalanan dua tim perwakilan Indonesia menembus babak 16 besar. Persib di AFC League 2 dan Dewa United di AFC Challenge League Live Eksklusif di RCTI.

Prime time RCTI menayangkan Layar Drama Indonesia dengan judul Mencintai Ipar Sendiri (diperankan Marcel Chandrawinata dan Laura Theux) setiap hari, pukul 18.55 WIB. Kemudian ada Cinta Sepenuh Jiwa (Cut Syifa dan Kenny Austin), setiap hari pukul 20.30 WIB.

Sore hari, Amanda Manopo menghadirkan perbincangan hangat lewat program Manda Curhat di RCTI, setiap Senin hingga Jumat pukul 16.00 WIB.

MNCTV Channel 29 terus memperkuat posisinya sebagai Rumahnya Dangdut. Dari panggung dangdut inilah mimpi besar lahir, diwujudkan lewat program-program unggulan seperti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) dan DMD Panggung Rezeki.

KDI tayang setiap Jumat, pukul 19.30 WIB, dengan juri-juri ternama, dari Inul Daratista, Iis Dahlia, Caren Delano, hingga Ayu Ting Ting. Program ini dipandu oleh Okky Lukman dan Vega Darwanti.

Sementara itu, DMD Panggung Rezeki yang Dipandu Irfan Hakim hadir setiap Senin–Kamis pukul 21.00 WIB, serta Sabtu–Minggu pukul 19.30 WIB. Seluruh kemeriahan dan hiburan musik dangdut terbaik dapat disaksikan eksklusif di MNCTV Channel 29.