Daftar Pemenang Indonesian Movie Actors Awards 2024, Davina Karamoy Borong 3 Piala

JAKARTA - Malam puncak Indonesian Movie Actors Awards (IMA) Awards 2024 telah digelar Selasa (15/10/2024). Ajang penghargaan bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air ini disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) di Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Sebanyak 15 kategori nominasi telah dibacakan dan para peraih penghargaan telah membawa pulang piala. 15 kategori penghargaan tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik, yang mana penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri, kemudian 7 Kategori Terfavorit yang mana pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+. Satu lagi, Lifetime Achievement Awards juga diberikan sebagai penghargaan khusus.

Dari 15 piala yang diberikan, Davina Karamoy berhasil membawa pulang piala terbanyak, dua di antaranya untuk dirinya sendiri sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dan Terfavorit. Sementara satu lagi didapatnya bersama Deva Mahenra sebagai Pemeran Pasangan Terfavorit.

Davina sampai berkaca-kaca saat menerima piala karena untuk pertama kalinya mendapat penghargaan, dia langsung memborong tiga piala. Davina seakan tak percaya, nominasi pertamanya langsung membuahkan hasil. Kerja kerasnya untuk mendalami peran Rani diganjar tidak hanya satu, tapi tiga piala sekaligus!

Davina Karamoy

Sosok Rani si penggoda kakak ipar dalam film Ipar Adalah Maut tampaknya begitu melekat di hati penonton hingga mengantarkan Davina untuk membawa pulang tiga piala.

Berikut daftar pemenang IMA Awards 2024 :

Kategori Terbaik

Pemeran Pasangan Terbaik : Ringgo Agus Rahman - Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

Pemeran Pendatang Baru Terbaik : Glory Hillary (Kaka Boss)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik : Donny Damara (Tuhan Izinkan Aku Berdosa)

Pemeran Utama Wanita Terbaik : Aghniny Haque (Tuhan Izinkan Aku Berdosa)

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik : Davina Karamoy (Ipar Adalah Maut)

Pemeran Anak-Anak Terbaik : Anantya Kirana (Monster)

Ansambel Terbaik : para pemain Film Srimulat : Hidup Memang Komedi

Pemeran Utama Pria Terbaik : Bio One (Srimulat: Hidup Memang Komedi)