Daftar Nominasi Lengkap IMA Awards 2024

JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) hadir kembali tahun ini. Ajang penghargaan tertinggi dan paling bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air akan disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Selasa 15 Oktober 2024, Pukul 21.00 WIB di Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

IMAA 2024 ini menghadirkan 15 kategori penghargaan, dimana 15 kategori tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik, yang mana penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri, kemudian 7 Kategori Terfavorit yang mana pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+.

Daftar Nominasi IMA Awards 2024

Tahun ini, IMA Awards 2024 kembali menunjuk dewan juri yang berkompeten dari industri film Tanah Air seperti Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Marcella Zalianty (Aktris, Produser), Vino G. Bastian (Aktor), Lukman Sardi (Aktor, Produser, dan Sutradara), Luna Maya (Aktris), Fajar Nugros (Sutradara, Penulis) dan Titien Wattimena (Penulis).

IMAA 2024 juga dipenuhi dengan antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya karena terdapat 78 film dari 29 Production House yang turut ikut serta dalam penyelenggaraan tahun ini, dimana film yang masuk merupakan film yang tayang dalam periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Berikut daftar nominasi lengkap IMA Awards 2024 yang malam puncaknya akan ditayangkan pada Selasa (15/10/2024).

Daftar Nomine Kategori Terbaik:

1. Kategori Pemeran Utama Pria Terbaik

Bio One - Srimulat: Hidup Memang Komedi

Deva Mahenra - Ipar Adalah Maut

Marthino Lio - Glenn Fredy The Movie

Ringgo Agus Rahman - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Vino G. Bastian - Gampang Cuan

2. Kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik

Aghniny Haque - Tuhan Izinkan Aku Berdosa

Anya Geraldine - Gampang Cuan

Marsha Timothy - Monster

Nirina Zubir - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

3. Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Alex Abad - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Bucek - Glenn Fredly The Movie

Donny Damara - Tuhankan Izinkan Aku Berdosa

Elang El Gibran - Srimulat: Hidup Memang Komedi

Kristo Immanuel - Sleep Call

4. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik

Asmara Abigail - Sehidup Semati

Davina Karamoy - Ipar Adalah Maut

Djenar Maesa Ayu - Tuhan Izinkan Aku Berdosa

Sita Nursanti - Heartbreak Motel

Widuri Putri - Siksa Kubur

5. Pemeran Pendatang Baru Terbaik

Chloe Abigail - Ku Kejar Mimpi

Glory Hillary - Kaka Boss

Gusti Ghina - Saranjana Kota Gaib

Rachel Vennya - Sleep Call

Ruth Sahanaya - Glenn Fredly The Movie

6. Pemeran Anak-Anak Terbaik

Alesha Kurniawan - Ipar Adalah Maut

Anantya Kirana - Monster

Ciara Nadine Brosnan - Rumah Masa Depan

Farrel Rafisqy - Dua Hati Biru

Graciella Abigail - Layangan Putus The Movie

7. Pemeran Pasangan Terbaik

Angga Yunanda - Farrel Rafisqy

Deva Mahenra - Davina Karamoy (Ipar Adalah Maut)

Reza Rahardian - Raihaanun (Layangan Putus The Movie)

Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)

Vino G. Bastian - Anya Geraldine (Gampang Cuan)

8. Ansambel Terbaik

Dua Hati Biru - Gina S Noer dan Dinna Jasanti

Jatuh Cinta Seperti di Film-Film - Yandy Laurens

Sleep Call - Fajar Nugros

Srimulat: Hidup Memang Komedi - Fajar Nugros

Tuhan Izinkan Aku Berdosa - Hanung Bramantyo