JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) hadir kembali tahun ini. Ajang penghargaan tertinggi dan paling bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air akan disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Selasa 15 Oktober 2024, Pukul 21.00 WIB di Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.
IMAA 2024 ini menghadirkan 15 kategori penghargaan, dimana 15 kategori tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik, yang mana penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri, kemudian 7 Kategori Terfavorit yang mana pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+.
Tahun ini, IMA Awards 2024 kembali menunjuk dewan juri yang berkompeten dari industri film Tanah Air seperti Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Marcella Zalianty (Aktris, Produser), Vino G. Bastian (Aktor), Lukman Sardi (Aktor, Produser, dan Sutradara), Luna Maya (Aktris), Fajar Nugros (Sutradara, Penulis) dan Titien Wattimena (Penulis).
IMAA 2024 juga dipenuhi dengan antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya karena terdapat 78 film dari 29 Production House yang turut ikut serta dalam penyelenggaraan tahun ini, dimana film yang masuk merupakan film yang tayang dalam periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024.
Berikut daftar nominasi lengkap IMA Awards 2024 yang malam puncaknya akan ditayangkan pada Selasa (15/10/2024).
Daftar Nomine Kategori Terbaik:
1. Kategori Pemeran Utama Pria Terbaik
Bio One - Srimulat: Hidup Memang Komedi
Deva Mahenra - Ipar Adalah Maut
Marthino Lio - Glenn Fredy The Movie
Ringgo Agus Rahman - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film
Vino G. Bastian - Gampang Cuan
2. Kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik
Aghniny Haque - Tuhan Izinkan Aku Berdosa
Anya Geraldine - Gampang Cuan
Marsha Timothy - Monster
Nirina Zubir - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film
3. Pemeran Pendukung Pria Terbaik
Alex Abad - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film
Bucek - Glenn Fredly The Movie
Donny Damara - Tuhankan Izinkan Aku Berdosa
Elang El Gibran - Srimulat: Hidup Memang Komedi
Kristo Immanuel - Sleep Call
4. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik
Asmara Abigail - Sehidup Semati
Davina Karamoy - Ipar Adalah Maut
Djenar Maesa Ayu - Tuhan Izinkan Aku Berdosa
Sita Nursanti - Heartbreak Motel
Widuri Putri - Siksa Kubur
5. Pemeran Pendatang Baru Terbaik
Chloe Abigail - Ku Kejar Mimpi
Glory Hillary - Kaka Boss
Gusti Ghina - Saranjana Kota Gaib
Rachel Vennya - Sleep Call
Ruth Sahanaya - Glenn Fredly The Movie
6. Pemeran Anak-Anak Terbaik
Alesha Kurniawan - Ipar Adalah Maut
Anantya Kirana - Monster
Ciara Nadine Brosnan - Rumah Masa Depan
Farrel Rafisqy - Dua Hati Biru
Graciella Abigail - Layangan Putus The Movie
7. Pemeran Pasangan Terbaik
Angga Yunanda - Farrel Rafisqy
Deva Mahenra - Davina Karamoy (Ipar Adalah Maut)
Reza Rahardian - Raihaanun (Layangan Putus The Movie)
Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Vino G. Bastian - Anya Geraldine (Gampang Cuan)
8. Ansambel Terbaik
Dua Hati Biru - Gina S Noer dan Dinna Jasanti
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film - Yandy Laurens
Sleep Call - Fajar Nugros
Srimulat: Hidup Memang Komedi - Fajar Nugros
Tuhan Izinkan Aku Berdosa - Hanung Bramantyo