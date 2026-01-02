Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia Jadi Satu Geng dalam Sebuah Film Romantis Komedi

JAKARTA - Bersiaplah menyaksikan aksi pembalasan yang paling cerdik sekaligus mengocok perut. Film romantis komedi karya sutradara Reka Wijaya dari produksi Im-a-gin-e didukung oleh Anami Films dan TenCut, "Balas Budi", resmi merilis teaser trailer perdananya hari ini. Melalui cuplikan berdurasi 42 detik tersebut, penonton diajak mengintip bagaimana sebuah rencana besar disusun oleh aliansi perempuan yang ingin membalas dendam terhadap seorang pria penuh pesona.

Teaser trailer dibuka dengan rangkaian visual romantis yang menampilkan pesona Budi (Yoshi Sudarso). Mulai dari momen mesra di pesta pernikahan hingga makan malam elegan di depan akuarium raksasa, Budi tampak seperti pria idaman.

Namun, suasana berubah drastis saat kedoknya sebagai penipu ulung terbongkar, memicu kemarahan besar dari para korbannya, termasuk karakter yang diperankan secara emosional oleh Michelle Ziudith.

Dinamika teaser semakin memuncak saat menunjukkan transformasi Thalita (Gisella Anastasia), Alma (Michelle Ziudith), Ayu (Niken Anjani), dan Uli (Givina) dari korban yang terluka menjadi tim "profesional". Mereka terlihat menyusun strategi di sebuah markas rahasia yang dipenuhi papan investigasi, peta, dan foto-foto target.

Video ditutup dengan adegan cliffhanger yang memuaskan: Budi tampak tak berdaya disekap di sebuah kursi, siap menerima "pelajaran" dari keempat wanita tersebut.

Di bawah arahan Reka Wijaya, film ini menghadirkan kisah tentang pengkhianatan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

