Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia Jadi Satu Geng dalam Sebuah Film Romantis Komedi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |17:37 WIB
Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia Jadi Satu Geng dalam Sebuah Film Romantis Komedi
Teaser Film Balas Budi
A
A
A

JAKARTA - Bersiaplah menyaksikan aksi pembalasan yang paling cerdik sekaligus mengocok perut. Film romantis komedi karya sutradara Reka Wijaya dari produksi Im-a-gin-e didukung oleh Anami Films dan TenCut, "Balas Budi", resmi merilis teaser trailer perdananya hari ini. Melalui cuplikan berdurasi 42 detik tersebut, penonton diajak mengintip bagaimana sebuah rencana besar disusun oleh aliansi perempuan yang ingin membalas dendam terhadap seorang pria penuh pesona.

Teaser trailer dibuka dengan rangkaian visual romantis yang menampilkan pesona Budi (Yoshi Sudarso). Mulai dari momen mesra di pesta pernikahan hingga makan malam elegan di depan akuarium raksasa, Budi tampak seperti pria idaman.

Namun, suasana berubah drastis saat kedoknya sebagai penipu ulung terbongkar, memicu kemarahan besar dari para korbannya, termasuk karakter yang diperankan secara emosional oleh Michelle Ziudith.

Dinamika teaser semakin memuncak saat menunjukkan transformasi Thalita (Gisella Anastasia), Alma (Michelle Ziudith), Ayu (Niken Anjani), dan Uli (Givina) dari korban yang terluka menjadi tim "profesional". Mereka terlihat menyusun strategi di sebuah markas rahasia yang dipenuhi papan investigasi, peta, dan foto-foto target.

Video ditutup dengan adegan cliffhanger yang memuaskan: Budi tampak tak berdaya disekap di sebuah kursi, siap menerima "pelajaran" dari keempat wanita tersebut.

Di bawah arahan Reka Wijaya, film ini menghadirkan kisah tentang pengkhianatan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/629/3192150//film-j9eu_large.jpg
Moms, Ada Rekomendasi Film Keluarga yang Cocok Buat Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191815//gisel_dan_gading_martin-t0nu_large.jpg
Alasan Gisel Sering Ajak Gading Marten Ambil Rapor Anak: Biar Gempi Makin Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191810//gisella_anastasya-Ny3K_large.jpg
Makna Natal Menurut Gisella Anastasia: Ini Waktunya untuk Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/206/3191644//kemenekraf-lDXQ_large.JPG
Musik dan Film Indonesia Mendunia, Kemenekraf: Ekspor Industri Kreatif Capai USD26,68 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/25/3191150//film_akhir_tahun-0baV_large.jpg
Rekomendasi Film dan Series untuk Akhir Pekan Jelang Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189220//prilly_latuconsina-NvjV_large.JPG
10 Tahun Perankan Karakter Risa di Film Danur, Prilly Latuconsina Merasa Punya Dua Jati Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement