Cerita Vino G Bastian Perdana Jadi Dewan Juri IMA Awards 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:24 WIB
A
A
A

JAKARTA Indonesian Movie Actors (IMA) Awards 2024 kembali menunjuk dewan juri yang berkompeten dari industri film Tanah Air. Salah satunya yang turut menjadi dewan juri untuk menentukan pemenang dari para nominasi IMAA 2024 ialah aktor kawakan, Vino G Bastian.

Bintang film Radit dan Jani ini mengungkap keseruan dirinya pertama kali terjun sebagai dewan juri di IMAA 2024. Menurutnya, menentukan insan perfilman yang layak mendapat apresiasi ini cukup sulit mengingat banyaknya aktor dan aktris Indonesia yang berbakat.

“Menurut saya penilaiannya ketat banget, detail. Bahkan setelah penilaian itu kita masih harus debat lagi, karena setiap aktor itu punya kapasitasnya masing-masing,” ungkap Vino dalam Press Conference IMAA 2024 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/9/2024).

Vino menjelaskan teknis penilaian yang harus dilakukan seorang juri di IMAA 2024 ini sangat kompleks. Mereka harus melihat bagaimana transformasi dari aktor tersebut dan cara mereka mendalami peran.

Menentukan penilaian tersebut juga perlu berdiskusi panjang. Aktor 42 tahun ini mengungkap para dewan juri IMAA 2024 berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan voting, melainkan dengan berdiskusi secara matang.

Meski menjadi dewan juri, Vino tetap masuk dalam nominasi IMAA 2024 yakni Pemeran Utama Pria Terbaik. Suami Marsha Timothy itu mengatakan dirinya tetap profesional bahkan tidak ikut melakukan penilaian untuk dirinya saat membahas kategori tersebut.

“Saya gak boleh ikut penilaian itu. Saya harus keluar. Jadi saya gak tahu pemenangnya siapa dan debatnya seperti apa,” 

 

