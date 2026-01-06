Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Salip Avatar saat Tayang Perdana di Malaysia, Papa Zola The Movie Siap Tayang di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:26 WIB
Salip Avatar saat Tayang Perdana di Malaysia, Papa Zola The Movie Siap Tayang di Indonesia
Papa Zola The Movie
A
A
A

JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie (PZTM) resmi akan tayang di Indonesia mulai 23 Januari 2026 di lebih dari 150 lokasi bioskop di seluruh Indonesia, termasuk jaringan Cinema XXI. 

Setelah mencetak pencapaian luar biasa di Malaysia, Papa Zola The Movie siap menyapa penonton Indonesia dengan cerita keluarga yang hangat, penuh makna, dan relevan untuk semua usia. 

Film ini berhasil menarik perhatian publik regional berkat kekuatan cerita dan pesan universal tentang kebenaran, kebersamaan, dan nilai keluarga. 

Di Malaysia, Papa Zola The Movie mencatat prestasi gemilang dengan mengungguli pendapatan box office film Avatar di bioskop Malaysia. 
Bahkan, perolehan PZTM pada minggu kedua penayangan tercatat lebih tinggi dibandingkan Avatar pada minggu pertama, sebuah pencapaian yang menegaskan kuatnya daya tarik film ini di kalangan penonton. 

Keberhasilan tersebut menjadi modal kuat bagi Papa Zola The Movie untuk melanjutkan kesuksesannya di Indonesia. Dengan pendekatan cerita yang dekat dengan budaya Asia dan pesan yang relevan bagi keluarga Indonesia, film ini diharapkan menjadi tontonan pilihan di awal tahun 2026. 

Papa Zola The Movie dapat disaksikan mulai 23 Januari 2026 di bioskop-bioskop terdekat di seluruh Indonesia.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/206/3193322//tell_me_that_you_love_me-2H0V_large.jpeg
5 Drama Korea Cocok Ditonton saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/206/3193235//teaser_film_balas_budi-VcJT_large.JPG
Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia Jadi Satu Geng dalam Sebuah Film Romantis Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/629/3192150//film-j9eu_large.jpg
Moms, Ada Rekomendasi Film Keluarga yang Cocok Buat Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/206/3191644//kemenekraf-lDXQ_large.JPG
Musik dan Film Indonesia Mendunia, Kemenekraf: Ekspor Industri Kreatif Capai USD26,68 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/25/3191150//film_akhir_tahun-0baV_large.jpg
Rekomendasi Film dan Series untuk Akhir Pekan Jelang Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189220//prilly_latuconsina-NvjV_large.JPG
10 Tahun Perankan Karakter Risa di Film Danur, Prilly Latuconsina Merasa Punya Dua Jati Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement