IMA Awards 2024 Hadirkan Nostalgia Soundtrack Hits dari Film Legendaris

JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards (IMAA 2024) yang digelar hari ini, Selasa (16/10/2024) bukan hanya memberikan penghargaan bagi insan perfilman Tanah Air tapi juga menyuguhkan persembahan istimewa.

Di sela-sela pembacaan nominasi dan pemberian piala, beberapa artis tanah air membawakan lagu-lagu yang menjadi soundtrack dalam beberapa film legendaris Tanah Air. Seiring dengan kesuksesan filmnya yang masih terus ditonton hingga saat ini, soundtracknya pun ikut dikenang hingga terus didengar sampai saat ini.

Sebab, soundtrack menjadi bagian penting dalam sebuah film. Perannya pun krusial, menghidupkan suasana dalam setiap adegan demi adegan yang akan disuguhkan kepada penonton. Sehingga, soundtrack menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah film.

Penampilan dibuka oleh Lyodra dan Sherina yang membawakan lagu Bintang Bintang yang merupakan soundtrack Petualangan Sherina serta Mengenang Bintang yang merupakan soundtrack Petualangan Sherina 2. Kedua lagu yang menemani perjalanan Sherina dan Sadam di kedua film tersebut dibawakan dengan begitu indah.

Bukan hanya bernyanyi, Sherina juga tampil dengan pianonya sehingga alunan musik terdengar begitu syahdu. Ketika Sherina menyebut 'Canopus, Capella, Vega', tentu langsung muncul dalam ingatan sepercik petualangan Sherina dan Sadam yang begitu menyenangkan.

Setelah penampilan yang megah dan begitu manis, penonton diajak bergoyang santai, cooling down sejenak lewat lagu Ku Bahagia (Ada Apa Dengan Cinta), Bebas yang merupakan soundtrack dari film dengan judul yang sama. Kali ini, giliran Eca Aura, Tissa Biani dan Zee eks JKT48 yang menghibur penonton. Cewek-cewek Gen Z ini tampil begitu cute dan menggemaskan!

Persembahan istimewa yang menghadirkan momen nostalgia itu ditutup dengan begitu suasana yang begitu pilu karena Lyodra membawakan lagu Tak Selalu Miliki yang dinyanyikannya untuk mengisi soundtrack film Ipar Adalah Maut. Tak Selalu Memiliki diiringi oleh gesekan biola Iskandar Widjadja, menciptakan suasana sendu yang begitu menyayat hati.