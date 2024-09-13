Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

IMA Awards 2024 Digelar, Berikan Apresiasi untuk Insan Perfilman Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:06 WIB
IMA Awards 2024 Digelar, Berikan Apresiasi untuk Insan Perfilman Indonesia
IMA Awards 2024 Digelar, Berikan Apresiasi untuk Insan Perfilman Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) hadir kembali tahun ini. Ajang penghargaan tertinggi dan paling bergengsi bagi insan perfilman Tanah Air akan disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Selasa 15 Oktober 2024, Pukul 21.00 WIB di Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Tahun ini, IMA Awards 2024 kembali menunjuk dewan juri yang berkompeten dari industri film Tanah Air seperti Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Marcella Zalianty (Aktris, Produser), Vino G. Bastian (Aktor), Lukman Sardi (Aktor, Produser, dan Sutradara), Luna Maya (Aktris), Fajar Nugros (Sutradara, Penulis) dan Titien Wattimena (Penulis). 

IMA Awards 2024
IMA Awards 2024

Robert Ronny, Produser, Ketua Dewan Juri mengatakan seleksi untuk para kategori dan pemenang di IMAA 2024 ini begitu ketat dan sulit, melihat talenta para aktor dan aktris Indonesia yang begiti berbakat. 

“Banyak faktor dan teknis yang kita harus sampai detail, karena mereka sama-sama bagus,” ungkap Robert dalam Press Conference IMAA 2024 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/9/2024)

IMAA 2024 ini menghadirkan 15 kategori penghargaan, dimana 15 kategori tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni 8 Kategori Terbaik, yang mana penentuan pemenangnya berdasarkan dari penilaian Dewan Juri, kemudian 7 Kategori Terfavorit yang mana pemenangnya ditentukan melalui hasil voting di aplikasi RCTI+.

Vino G. Bastian, aktor sekaligus perdana menjadi dewan juri IMAA 2024 ini mengungkap ajang tersebut menjadi momentum yang bisa memberikan kesempatan insan perfilman mana saja untuk menang. Ia juga mengungkap bagaimana kesulitan menjadi seorang dewan juri dan menilai talenta berbakat para aktor dan aktris Tanah Air.

“Saya ini pertama kali masuk ke jajaran dewan juri, penilaian ketat banget. Bagaimana seorang aktor itu bertransformasi, sangat detail,” ungkap Vino.

 

