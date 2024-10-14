Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 88-89

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:01 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 88-89
Sinetron Cinta Yasmin (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Malam ini, kekecewaan Dania memuncak setelah mengetahui bahwa Pak Bimo, orang yang mengurus pemakaman Yoga, telah meninggal dunia. 

Ia melaporkan hal ini kepada Baskara dan berusaha mencari pegawai lama di kantor Cakradinata yang mungkin mengenal Pak Bimo. Sementara itu, Romeo mengajak Yasmin ke pantai untuk menikmati hari terakhir kebersamaan mereka sebelum Yasmin bertunangan dengan Rangga keesokan harinya. 

Yasmin kembali meyakinkan Romeo bahwa apa yang ia lakukan demi mengungkap siapa pembunuh orang tuanya.

Sinetron Cinta Yasmin
Sinetron Cinta Yasmin

Di sisi lain, Alysa dan Ajeng mengikuti Rangga ke pemakaman, tetapi Rangga berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya mengunjungi makam temannya yang telah meninggal. 

Sementara itu, Dania mendatangi lahan kosong bekas makam Ratih, Yoga, dan anaknya, tetapi ia tidak mendapatkan informasi yang diharapkan dari penjaga makam.

Yasmin dan Romeo kemudian pergi makan malam bersama. Di sana, Romeo memberikan dress cantik untuk Yasmin, sementara Yasmin membelikan baju untuk Romeo. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement