Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 88-89

JAKARTA - Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Malam ini, kekecewaan Dania memuncak setelah mengetahui bahwa Pak Bimo, orang yang mengurus pemakaman Yoga, telah meninggal dunia.

Ia melaporkan hal ini kepada Baskara dan berusaha mencari pegawai lama di kantor Cakradinata yang mungkin mengenal Pak Bimo. Sementara itu, Romeo mengajak Yasmin ke pantai untuk menikmati hari terakhir kebersamaan mereka sebelum Yasmin bertunangan dengan Rangga keesokan harinya.

Yasmin kembali meyakinkan Romeo bahwa apa yang ia lakukan demi mengungkap siapa pembunuh orang tuanya.

Di sisi lain, Alysa dan Ajeng mengikuti Rangga ke pemakaman, tetapi Rangga berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya mengunjungi makam temannya yang telah meninggal.

Sementara itu, Dania mendatangi lahan kosong bekas makam Ratih, Yoga, dan anaknya, tetapi ia tidak mendapatkan informasi yang diharapkan dari penjaga makam.

Yasmin dan Romeo kemudian pergi makan malam bersama. Di sana, Romeo memberikan dress cantik untuk Yasmin, sementara Yasmin membelikan baju untuk Romeo.