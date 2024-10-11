Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 83

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |22:45 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 83. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 83 berkisah tentang Rangga yang masih tidak menyangka kalau Yasmin menyukai dirinya. Kebahagian itu ditunjukkannya dengan memberikan bunga dan cincin pada perempuan itu.

Meski menerima lamaran Rangga, namun Yasmin memastikan bahwa hati dan cintanya hanya untuk Romeo. Pada adegan berbeda, Yasmin mendatangi makam Ratih dan Yoga.

Namun di sana, Yasmin justru melihat keberadaan Romeo dan mendengar curhatan pria itu tentang hubungan mereka yang penuh rintangan. Yasmin dibantu Dirga menyelidiki kejahatan Prasetyo dengan melacak mutasi rekeningnya. 

Dia mencari tahu siapa yang mengirim uang dalam jumlah besar untuk Prasetyo menjalankan misi jahatnya selama ini. Rangga kemudian mengajak Yasmin melakukan photoshoot, namun perempuan itu berusaha menghindar.

Sedangkan Ajeng masih menyiapkan pertunangan Rangga-Yasmin secara diam-diam, agar tidak tercium oleh media dan Nina tidak mengetahui hal tersebut. Apakah hubungan Yasmin dan Romeo benar-benar kandas?

