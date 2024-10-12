Preview Cinta Yasmin : Dilema Cinta

JAKARTA - Sinetron Cinta Yasmin masih menceritakan sandiwara yang harus dijalani Yasmin demi mengungkap misteri kematian orangtuanya. Yasmin tak punya pilihan lain lagi selain mengikuti 'permainan' yang diciptakan Rangga dan Ajeng.

Tapi perlahan, Rangga mulai curiga bahwa Yasmin tidak sepenuhnya mencintainya. Tapi Rangga juga tidak bisa berbuat banyak karena dirinya khawatir Yasmin akan membatalkan pertunangan mereka.

Di setiap episodenya, Yasmin akan selalu berusaha meyakinkan Romeo bahwa dirinya tak mungkin berpindah ke lain hati. Apapun yang akan dilakukannya bersama Rangga, dia selalu mengabari Romeo.

Cinta Yasmin

Yasmin begitu menghargai kekasihnya. Dia selalu berusaha menjaga hati Romeo agar tak semakin hancur karena melihat Rangga yang semakin hari semakin dekat dengan Yasmin karena sudah merasa memilikinya.

Ditengah kesibukan Yasmin yang selalu diusik oleh Rangga dengan alasan persiapan pertunangan mereka, Yasmin berusaha mencuri-curi waktu untuk berduaan dengan Romeo.

Meski hanya sekedar nonton bareng di rumah bagi mereka tak masalah karena sedikit apapun waktu yang dimiliki, sesederhana apapun aktivitasnya, akan begitu berharga bagi mereka yang tengah dihadapkan dengan situasi pelik ini.

Yasmin kini dihadapkan pada dilema besar. Rasanya ingin mundur, tapi sudah kepalang basah. Dia sudah terlanjur menerima pinangan Rangga. Yasmin harus tampil all out untuk bersandiwara agar Rangga tak menaruh curiga.

Rangga dan Ajeng kali ini punya senjata ampuh untuk menaklukan hati Yasmin, yakni Kayla. Tentu saja di episode selanjutnya, Rangga akan terus memanfaatkan Kayla demi memuluskan jalannya menikahi Yasmin.

Sementara di sisi lain, hati Nina begitu mendidih karena Ajeng yang selalu menindasnya, membuatnya tak bisa bersatu dengan Rangga. Obsesi Nina kepada Rangga membuatnya gelap mata sehingga dia akan menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginannya menjadi istri Rangga.