Tak Lolos Audisi Indonesian Idol 2024, Peserta Asal Manado Ini Antusias Coba Hari Kedua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:00 WIB
Tak Lolos Audisi Indonesian Idol 2024, Peserta Asal Manado Ini Antusias Coba Hari Kedua. (Foto: Okezone/Ayu Utami)
JAKARTA - Dean, peserta asal Manado, Sulawesi Utara ini tak kecewa meski harus gagal di Hari 1 Audisi Indonesian Idol 2024. Dia menilai, masih bisa mengulang audisi di dua hari yang tersisa.

“Kecewa? Enggaklah. Kan masih ada dua hari lagi. Jadi, besok saya coba lagi,” ujarnya saat ditemui Okezone di Tower 1 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (4/10/2024). 

Alih-alih merasa kecewa, Dean mengaku, penasaran untuk kembali mencoba peruntungannya di dua hari audisi yang tersisa. Dia pun mengakui, ada kesalahan yang dilakukannya saat audisi.

“Karena agak gugup, tadi aku enggak bisa mengontrol suara. Tadi, aku nyanyiin lagu Aerosmith,” ungkap pria bertato tersebut.

Belajar dari kesalahan tersebut, Dean akan berusaha lebih santai saat tampil di depan para juri. “Untuk besok, aku harus bisa tampil lebih santai, supaya bisa fokus dan mampu mengontrol suara,” tuturnya menambahkan.

Audisi Indonesian Idol 2024
Dean, peserta asal Manado ini gagal Audisi Indonesian Idol 2024 pada hari pertama. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

