Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Audition Indonesian Idol Season XIII resmi dimulai, pada Senin (9/12/2024). Para kontestan yang lolos ke Jakarta kini harus memamerkan suara emas mereka di hadapan lima juri: Anang, Maia Estianty, Rossa, BCL, dan Judika.

Seperti Jayadi, kontestan asal Pinrang, Sulawesi Selatan, yang mengikuti audisi ditemani gitar kesayangannya. Di hadapan para juri, dia bercerita tentang latar belakangnya yang kurang beruntung.

Audition Indonesian Idol Season XIII

Jayadi dibesarkan orangtua angkat yang bekerja sebagai pengrajin kayu. “Mereka membesarkan saya seperti anak sendiri. Akhirnya, saya bertemu orangtua kandung 2 tahun lalu dan baru menjalin komunikasi dengan mereka,” ujarnya.

Menariknya, Jayadi bisa bertemu dan mengenal orangtua kandungnya karena mengikuti sebuah kompetisi bernyanyi. Saat itu, adik kandungnya mengenali Jayadi berkat namanya.

Rossa yang mendengar kisah hidup Jayadi tersebut sangat tersentuh dan nyaris menangis. “Duh, belum apa-apa gue sudah pengin nangis saja,” ujar pelantun Tegar itu menambahkan.