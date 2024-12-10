Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII

Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII (Foto: RCTI)

JAKARTA – Paiman, seorang kontestan asal Medan, Sumatera Utara, sukses mencuri perhatian para juri di audisi Indonesian Idol XIII. Bukan hanya karena semangatnya, tetapi juga karena kecintaannya yang luar biasa kepada sang idola, Lyodra Ginting.

Saat memperkenalkan diri kepada dewan juri, Paiman dengan bangga mengaku sebagai penggemar berat Lyodra.

“Beneran kamu fans Lyodra?” tanya Anang Hermansyah penasaran.

“Iya, aku fans Lyodra garis keras,” jawab Paiman penuh percaya diri.

Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII

Sebelum memperdengarkan suaranya, Paiman lebih dulu menunjukkan pengetahuannya tentang Lyodra. Para juri, termasuk Anang Hermansyah, Rossa, dan Judika, menantangnya menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari judul lagu hingga detail momen Lyodra di panggung Indonesian Idol.

Tanpa ragu, Paiman berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, membuat para juri terpukau. Melihat antusiasme Paiman, Rossa pun memberi kejutan istimewa: ia menghubungi Lyodra melalui panggilan video.

Ketika melihat Lyodra di layar, Paiman tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Wajahnya penuh kegirangan, dan ia memanfaatkan momen langka itu untuk berbincang singkat dengan sang idola.

“Bisa video call dengan Lyodra saja sudah luar biasa bahagia, walaupun belum sempat bertemu langsung,” ujar Paiman setelahnya.

Setelah kejutan tersebut, Paiman menunjukkan kemampuan vokalnya dengan membawakan lagu “Issues” milik Julia Michaels. Sayangnya, penampilannya belum berhasil memikat para juri untuk memberinya Golden Ticket.

“Kalau untuk nyanyi, kamu masih belum ya. Aku no,” ujar Anang Hermansyah tegas.

“Masih banyak yang harus kamu latih,” tambah Judika memberikan masukan.