Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor

JAKARTA - Indonesian Idol XIII mulai bergulir malam ini, Senin (9/12/2024) pukul 21.15 WIB. Perjalanan mencari sang idola baru akan dimulai hari ini.

Musim ini pun kian terasa istimewa karena menjadi penanda perjalanan 20 tahun ajang pencarian bakat bergengsi tersebut di Indonesia.

Bukan hanya peserta dari seluruh pelosok negeri ini yang begitu antusias menyambut Indonesian Idol XIII. Melainkan juga kelima juri yakni Maia Estianty, Bunga Citra Lestari, Rossa, Judika, Anang Hermansyah.

Melalui unggahan Instagramnya, Maia Estianty membagikan video berisi kompilasi foto-foto bersama para juri yang siap mencari talenta-talenta berbakat untuk menjadi sang juara baru.

Istri Irwan Mussry ini pun menyebut bahwa musim ini akan begitu menegangkan karena saking banyaknya peserta yang kemampuan bernyanyinya begitu mumpuni sehingga penonton di rumah akan kewalahan menentukan siapa idola yang harus di vote.