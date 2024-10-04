Ratusan Peserta Meriahkan Hari Pertama Audisi Indonesian Idol 2024 di Jakarta

Ratusan Peserta Meriahkan Hari Pertama Audisi Indonesian Idol 2024 di Auditorium MNC Studios, Jakarta Barat, pada 4 Oktober 2024. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

JAKARTA - Rangkaian Audisi Indonesian Idol 2024 tiba di kota terakhir, Jakarta. Ratusan peserta audisi dari berbagai daerah terlihat memenuhi Auditorium MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (4/10/2024).

Sebelum memamerkan kemampuan bernyanyi mereka di hadapan juri, para peserta audisi menunggu di auditorium sambil mengikuti karaoke challenge. Sesi tersebut, bertujuan untuk pemanasan sekaligus menekan ketegangan para peserta.

Ada lima peserta yang terpilih untuk memamerkan bakat bernyanyi mereka di hadapan kontestan lain. Salah satu peserta asal Cikupa, Tangerang, mengaku ikut Indonesian Idol 2024 untuk mewujudkan impian sang kekasih.

“Kami temanan sudah setahun, tapi pacaran baru 2 bulan terakhir. Kebetulan, pacar saya menyediakan tempat bermalam biar enggak kejauhan ke sini,” ujarnya.

Untuk mengikuti Audisi Indonesian Idol 2024, para peserta harus memenuhi sederet persyaratan, dari warga negara Indonesia (WNI) dengan usia 16 hingga 27 tahun. Audisi akan digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, selama 3 hari (4-6 Oktober 2024).