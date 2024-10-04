Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Peserta Audisi Asal Pontianak Ini Ikut Indonesian Idol 2024 untuk Pertama dan Terakhir Kali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |17:20 WIB
Peserta Audisi Asal Pontianak Ini Ikut Indonesian Idol 2024 untuk Pertama dan Terakhir Kali
Peserta Audisi Asal Pontianak Ini Ikut Indonesian Idol 2024 untuk Pertama dan Terakhir Kali. (Foto: Okezone/Ayu Utami)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol 2024 menutup rangkaian audisinya di Jakarta. Audisi tersebut digelar di Auditorium MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 4 Oktober 2024. 

Pada hari pertama perhelatannya, ada ratusan peserta dari berbagai daerah yang terlihat mengikuti audisi. Salah satunya, Bangun Gesang, peserta audisi asal Pontianak, Kalimantan Barat. 

Bangun mengaku, cukup percaya diri bisa lolos audisi hingga bertemu juri utama. “Ini pengalaman audisi pertama dan terakhir untuk saya. Rasanya, happy. Puji Tuhan, ada kesempatan untuk masuk ke babak selanjutnya,” ujarnya.

Saat audisi, Bangun Gesang membawakan lagu Iris, salah satu karya populer Goo Goo Dolls yang dirilis pada 1 April 1998. Dia melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu Aku Lelakimu dari Virzha.

“Karena dua lagu itu sangat cocok dengan warna vokal saya. Untuk audisi ini, saya memang memilih lagu yang sesuai dengan karakter vokal saya yang ngebass,” ungkap Bangun Gesang.

Audisi Indonesian Idol 2024 di Jakarta
Audisi Indonesian Idol 2024 di Jakarta. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

Halaman:
1 2
