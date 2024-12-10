Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |22:58 WIB
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Audisi Indonesian Idol 2024 musim ke-13 terus berlangsung, menampilkan berbagai peserta dengan latar belakang unik. Salah satunya adalah Elia Margaretha, seorang kreator konten TikTok yang berhasil mencuri perhatian dewan juri dengan teknik bernyanyinya yang khas.

Elia tampil di hadapan juri Indonesian Idol, yang terdiri dari Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari (BCL), Maia Estianty, Ello, dan Judika. Penampilannya membawa suasana ceria di ruang audisi, berkat karakter dan gaya bernyanyinya yang unik.

Saat memperkenalkan diri, Elia mengungkapkan bahwa dirinya cukup populer di TikTok setelah mengunggah cover lagu "Birds of a Feather" milik Billie Eilish. Ia menggunakan teknik bernyanyi yang unik, yang sukses menarik perhatian banyak orang di platform tersebut.

Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII INi Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII INi Sukses Hipnotis Anang Hermansyah

Di audisi Indonesian Idol, Elia membawakan lagu tersebut dengan gaya khasnya, mirip seperti saat ia merekam untuk TikTok. Gaya ini langsung mengejutkan para juri, terutama karena teknik bernyanyinya yang terdengar seperti menarik napas dalam-dalam di tengah lagu.

Penampilan Elia memancing berbagai reaksi dari juri. Ello, misalnya, tak bisa menahan tawa dan bahkan bercanda dengan meminta lokasi toilet, seolah-olah Elia sedang menahan buang air kecil.

"Toilet mana? Toilet, di situ ya. Itu tuh toilet," ujar Ello sambil tertawa.

Namun, di balik candaannya, Anang Hermansyah memberikan pandangan berbeda. Ia menilai Elia sebenarnya memiliki potensi bernyanyi jika mau berlatih dengan serius.

"Aku percaya sebenarnya kamu bisa nyanyi," kata Anang memberikan semangat.

Bahkan, momen lucu terjadi ketika Anang dan Judika ikut mencoba teknik bernyanyi Elia, membuat suasana semakin meriah dengan gelak tawa dari para juri lainnya.

Hanya Satu "Yes" dari Anang

 

Halaman:
1 2
