Titus The Detective Tayang 22 September 2024

JAKARTA - MNC Animation akan kembali menghadirkan karya animasi terbaiknya. Setelah sukses dengan serial 'KIKO' yang masih terus tayang hingga saat ini, MNC Animation akan meluncurkan karya animasi 'Titus The Detective' yang akan mewarnai dunia hiburan anak-anak Indonesia.

Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam serial Titus The Detective yang tayang mulai 22 September 2024 di RCTI.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Executive Chairwoman MNC Group dan CEO MNC Animation mengatakan bahwa MNC Animation berkomitmen penuh untuk kemajuan karya anak bangsa, khususnya karya animasi lokal.

"Serial Animasi Titus The Detective merupakan bukti nyata keseriusan MNC Animation dalam mendukung kemajuan industri animasi lokal, di mana putra-putri terbaik bangsa terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Kita semua harus bangga dan mendukung karya-karya anak bangsa," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam konferensi pers Titus The Detective di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Melalui serial ini, MNC Animation menyuguhkan tayangan untuk anak-anak yang bukan hanya sekedar tontonan melainkan pula tuntunan karena sarat dengan nilai edukasi bagi anak-anak Indonesia. Di setiap episodenya, anak-anak diajak untuk berpetualang sekaligus berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan misteri bersama Titus.

Sebagai seorang detektif, Titus digambarkan sebagai karakter yang gigih menyelesaikan setiap kasusnya dan melawan penjahat serta solidaritas yang tinggi dalam pertemanannya.

"Titus The The Detective membawa anak-anak ke petualangan detektif, berbeda dengan animasi lainnya dimana berpikir tentang strategi, membela kebenaran.

Anak-anak bisa melihat keseharian seorang detektif dalam memecahkan masalah dan kasus yang mana penuh strategi, pemikiran, dengan logika yang tajam serta keuletan," tandasnya.