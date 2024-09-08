Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hari Terakhir IMKIDS 2024, MNC Animation & Games Suguhkan Beragam Aktivitas Menarik

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:45 WIB
Hari Terakhir IMKIDS 2024, MNC Animation & Games Suguhkan Beragam Aktivitas Menarik
Hari Terakhir IMKIDS 2024, MNC Animation & Games Suguhkan Beragam Aktivitas Menarik (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNC Animation & Games hadir di event Indonesia Mom & Kids, Baby Wellness Fair (IMKIDS) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, yang berlangsung selama 5-8 September 2024. Di hari terakhir, MNC Animation & Games menyuguhkan beragam aktivitas menarik yang berkaitan dengan karya animasi MNC yakni Kiko seperti mewarnai dan bermain game terbaru KIKO, KIKO SURVIVOR dari Games+ di dalam booth MNC Animation & Games.


IMKIDS didedikasikan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, menampilkan sesi parenting, sesi pijat bayi, lokakarya edukasi, dan berbagai produk yang dirancang untuk mendukung keluarga. Penambahan ini menandakan cakupan pameran yang semakin luas untuk mencakup kesehatan keluarga bersama dengan produk premium. Ujar Cinthya Lorene - Project Manager IMKIDS.

Acara meet and greet Kiko berlangsung meriah ketika karakter favorit anak-anak ini mengajak pengunjung untuk bernyanyi dan menari bersama di Indonesia Mom & Kids, Baby Wellness Fair (IMKIDS) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta

MNC Animation
Hari Terakhir IMKIDS 2024, MNC Animation & Games Suguhkan Beragam Aktivitas Menarik (Foto: MNC Media)


Pada kesempatan ini, anak-anak juga disuguhkan salah satu episode Kiko. Selain itu, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan mengikuti berbagai aktivitas gratis seperti mewarnai dan bermain game terbaru Kiko, Kiko Survivor dari Games+ di booth MNC Animation.

Pada event IMKIDS 2024 kali ini, GAMES+ menghadirkan game-game terbaru kami, yaitu Kiko Survivor dan Games+ Arcade sebagai aktivitas kami di booth." Ujar Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI (GAMES+).

 

Telusuri berita celebrity lainnya
