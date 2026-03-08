Warga Lampung! Begini Caranya Agar Menonton RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Lebih Jernih dan Jelas Mulai 9 Maret

JAKARTA - Bagi masyarakat Lampung, agar tetap dapat menikmati berbagai program favorit dari RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, pemirsa perlu mengaktifkan fitur LCN lalu melakukan scan ulang pada STB atau melakukan scan otomatis pada TV digital. Dengan melakukan langkah tersebut, pemirsa dapat kembali menikmati tayangan dari RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews dengan kualitas gambar yang lebih jernih serta suara yang lebih jelas.

Setelah proses scan ulang selesai, pemirsa dapat kembali menyaksikan berbagai program unggulan di masing-masing channel. Mulai dari beragam drama menarik di RCTI Channel 28 Home of Drama, program dangdut terbaik di MNCTV Channel 29 Rumahnya Dangdut, berbagai family game show seru di GTV Channel 30, hingga berita terkini yang informatif dan terpercaya di iNews Channel 31.

Apabila setelah melakukan scan ulang pemirsa masih mengalami kendala, bantuan dan panduan dapat diperoleh melalui link yang tersedia di bio akun media sosial resmi RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Tim teknisi siap membantu memberikan panduan secara gratis.

Pastikan Anda mengaktifkan LCN lalu melakukan scan ulang STB atau scan otomatis TV digital mulai 9 Maret, agar tayangan favorit dari RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews tetap dapat dinikmati dengan kualitas siaran digital yang lebih baik.



