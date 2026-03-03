Penyejuk Hati Pagi & Sore Siap Temani Ramadan Pemirsa dengan Tausiyah Penuh Makna, Eksklusif hanya di RCTI

JAKARTA - Ramadan Berjuta Cerita, RCTI menghadirkan program tausiyah yang bukan sekadar tayangan religi, tetapi juga ruang berbagi dan penguatan iman. Hadir di waktu terbaik pagi dan sore hari, program ini siap menjadi sahabat setia pemirsa dalam menata hati dan menemukan ketenangan.

Dibawakan dengan penuh kelembutan oleh Aa Hilman Fauzi dan Muhammad Assad, setiap tausiyah disampaikan dengan bahasa yang tenang, menyejukkan, dan mudah dipahami. Pesan-pesan yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan rumah tangga, tekanan ekonomi, tantangan mendidik anak, hingga berbagai ujian kesabaran yang sering dirasakan para ibu.

Tak hanya menghadirkan ceramah satu arah, “Penyejuk Hati” menjadi wadah refleksi diri yang mengajak pemirsa untuk lebih jujur pada perasaan dan persoalan hidup yang dihadapi. Setiap kisah yang dibagikan mengandung nilai pembelajaran, sekaligus pengingat bahwa setiap ujian selalu disertai jalan keluar dari Allah SWT.

Momentum pagi dan sore dipilih secara khusus agar pemirsa dapat memulai dan menutup aktivitas harian dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih lapang. Melalui pesan-pesan sederhana namun bermakna, program ini diharapkan mampu menjadi penguat spiritual di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan modern.

Beragam kisah dan curahan hati dibahas secara mendalam dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana. Setiap permasalahan tidak hanya didengar, tetapi juga diberikan jawaban dan solusi berdasarkan tuntunan Al-Qur’an serta nilai-nilai Islam, sehingga mampu menghadirkan rasa tenang sekaligus keyakinan dalam menghadapi ujian hidup.