Finalis Termuda Pulang, Top 12 Indonesian Idol Season XIV Siap Perang di Tema Soundtrack Film

Finalis Termuda Pulang, Top 12 Indonesian Idol Siap Perang di Tema Soundtrack Film. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Babak Spektakuler Show Indonesian Idol Season XIV bergulir semakin Panas. Setelah persaingan panjang dan penuh kejutan, Top 12 siap menghadirkan penampilan lebih megah dan penuh warna.

Minggu ini, panggung akan mengusung tema 'Soundtrack Film Box Office Indonesia'. Lagu-lagu ikonik dari film Tanah Air akan dibawakan dengan aransemen yang sudah pasti penuh kejutan.

Top 12 tak hanya ditantang untuk menyuguhkan aransemen berbeda, namun juga menghadirkan emosi layaknya adegan film yang membekas di hati penonton.

Perjalanan menuju Top 12 minggu lalu memang tidak mudah. Aruna, finalis asal Semarang yang memiliki warna suara khas tersebut harus mengakhiri langkahnya di babak 13 besar.

Dia harus tereliminasi setelah membawakan lagu Satu-Satu milik Idgitaf. Kepergian Aruna membuktikan bahwa persaingan semakin ketat. Satu langkah lengah saja bisa membuat siapa pun pulang.