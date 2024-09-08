Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNC Animation Bawa KIKO di IMKIDS 2024, Perkenalkan Animasi Karya Anak Bangsa

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |11:30 WIB
MNC Animation Bawa KIKO di IMKIDS 2024, Perkenalkan Animasi Karya Anak Bangsa
MNC Animation Bawa KIKO di IMKIDS 2024, Perkenalkan Animasi Karya Anak Bangsa. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation membawa animasi KIKO di ajang Jakarta International Premium Products Fair Indonesia Mom & Kids Baby Wellness Fair (IMKIDS) di Hall B JCC Senayan, pada 7 September 2024.

Lewat ajang tersebut, MNC Animation ingin memperkenalkan animasi dan games terbaik karya anak bangsa. Suhendra Wijaya, Head of Marcom MNC Animation mengatakan, IMKIDS merupakan upaya untuk menembus pasar internasional.

“Selain produk Indonesia, kebetulan ada juga brand asal Korea Selatan dalam event ini. Sehingga pengunjung bisa memiliki banyak pilihan untuk dikunjungi,” ungkap Suhendra.

Walau ada cukup beragama exhibitor, namun Suhendra optimistis MNC Animation bisa bersaing dengan produk luar negeri. Dengan begitu, akan ada lebih banyak pihak internasional yang mengenal karya anak bangsa.

MNC Animation membawa animasi KIKO di IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
“Kami bawa karakter IP agar pengunjung IMKIDS mengenal ada animasi berkualitas produk dalam negeri loh. Kami juga memperkenalkan game buatan dalam negeri yang bisa bersaing dengan produk luar negeri,” ungkap Suhendra.

Halaman:
1 2
