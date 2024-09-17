4 Rekomendasi Series Jepang Mirip Squid Game

JAKARTA – Rekomendasi series Jepang mirip Squid Game akan dibahas dalam artikel ini. Series arahan Hwang Dong Hyuk tersebut sempat begitu populer saat tayang perdana, pada 17 September 2021.

Serial Squid Game berkisah tentang sebuah permainan misterius yang diikuti 456 peserta dan berhadiah KRW45,6 miliar. Sebagian besar peserta yang mengikuti games ini mengalami kesulitan finansial sehingga mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Menariknya, setelah drama itu rilis, banyak warganet yeng menyuarakan kemiripan series tersebut dengan beberapa series Jepang. Namun Hwang Dong Hyuk yang merupakan sutradara dan penulis skenario Squid Game membantah anggapan tersebut.

Hwang menyebut, ide cerita Squid Game dikembangkannya dari permainan tradisional Korea. Itu kenapa ada beberapa jenis permainan tradisional yang diselipkan dalam adegan games tersebut.

Meski sudah dibantah Hwang Dong Hyuk, namun dalam artikel ini Okezone akan membahas deretan series Jepang yang konsep dan genrenya serupa dengan drama populer Squid Game.

1.Alice in Borderland

Serial Alice in Borderland sempat menempati peringkat atas di Netflix setelah dirilis pada 2020. Proyek arahan Shinsuke Sato ini bercerita tentang Arisu (Kento Yamazaki), seorang pria pemalas yang kecanduan video game.

Rekomendasi series Jepang mirip Squid Game. (Foto: Alice in Borderland/Robot Communications Inc)

Suatu saat ia masuk pada dunia misterius yang mengharuskannya bermain untuk menyelamatkan nyawanya. Ia pun menggunakan kemampuannya dalam bermain video game untuk menyelamatkan diri.

2.Liar Game

Serial Liar Game yang terdiri dari 2 season ini bercerita tentang suster Nao Kanzaki (Erika Toda), yang terseret game misterius setelah tak sengaja menemukan koper dengan uang yang banyak.

Rekomendasi series Jepang mirip Squid Game. (Foto: Liar Game/Fuji Television)

Dirilis pada 2007, series ini diadaptasi dari manga berjudul serupa. Kisahnya tentang perjuangan Nao untuk bertahan dan memenangkan game misterius demi bisa membawa pulang hadiahnya.