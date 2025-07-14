Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3

SEOUL - Jo Yuri akhirnya menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya dibayar KRW4,2 miliar atau setara dengan Rp49,46 miliar untuk membintangi series populer, Squid Game.

“Berita itu sangat tidak benar. Angka sebenarnya jauh lebih rendah,” kata sang aktris sambil tertawa dikutip dari variety show Point of Omniscient Interfere MBC, pada Senin (14/7/2025).

Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3. (Foto: DAZED Korea)

Meski kabar soal honor fantastis itu hanya hoax, namun Jo Yuri tak menampik Squid Game mendongkrak popularitasnya di kancah global. Hal itu, terlihat dari jumlah follower-nya di Instagram yang naik drastis.

“Sebelum syuting Squid Game pengikutku hanya 1,6 juta. Tapi sekarang, sekitar 7,61 juta. Dulu, sebagian besar komentar di unggahanku hanya dari fans Korea. Tapi sekarang, banyak juga dari fans internasional,” ujarnya.

Jo Yuri berperan sebagai Kim Jun Hee alias Player 222 dalam Squid Game 3. Pada episode 2, dia diceritakan melahirkan di tengah-tengah permainan. Kala itu, banyak penonton yang menilai, adegan tersebut tak penting.

Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3. (Foto: Instagram/@zo__glass)

“Squid Game mulai ngadi-ngadi. Siapa yang melahirkan anak hanya dalam 5 menit di tengah permainan hidup atau mati? Dan bayinya, keluar begitu saja,” ungkap seorang netizen di X, pada 29 Juni silam.

Meski dikritik, namun akting emosional Yuri dalam episode tersebut mendapat pujian penonton. Bahkan aktingnya dipercaya akan menjadi titik balik kariernya sebagai aktris.