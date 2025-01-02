Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |17:08 WIB
Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Squid Game Season 2, yang dirilis pada 26 Desember 2024, langsung memikat perhatian dengan menyajikan tujuh episode sekaligus tanpa jeda. Namun, akhir dari musim kedua ini sengaja dibuat menggantung, membuat penggemar bertanya-tanya dan penasaran dengan kelanjutan ceritanya.

Netflix telah mengonfirmasi bahwa serial Squid Game akan berakhir di season ketiga, yang direncanakan tayang pada 2025. Meski begitu, jadwal pasti penayangannya belum diumumkan.

Sutradara Hwang Dong-Hyuk akhirnya angkat bicara mengenai alasan di balik ending menggantung di season kedua ini. Dalam wawancaranya dengan Variety, Hwang mengungkapkan bahwa alur cerita yang ia buat memang sangat panjang dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu musim.

Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung

"Ketika saya menulis cerita untuk Season 2 dan 3, alurnya sangat panjang. Awalnya, saya berencana menyelesaikan cerita ini dalam delapan hingga sembilan episode. Namun, setelah semuanya ditulis, ceritanya berkembang menjadi lebih dari 10 episode. Itu terlalu panjang untuk diselesaikan dalam satu musim," jelas Hwang.

