Alasan Son Suk Gu 2 Kali Tolak Bintangi Squid Game

SEOUL - Son Suk Gu ternyata pernah dua kali ditawari untuk membintangi series populer Netflix, Squid Game. Namun dua kali pula dia menolak tawaran tersebut. Hal itu diungkapkan perwakilan sang aktor.

Tawaran itu, menurut sumber tersebut, pertama kali menghampiri Son Suk Gu saat sang aktor masih bersama agensi lamanya. Namun dia menolaknya setelah banyak pertimbangan.

“Son Suk Gu ditawari untuk berperan sebagai Sangwoo, karakter yang kemudian dibintangi oleh Park Hae Soo pada musim pertama series itu,” ujar sumber itu kepada Newsen, pada 31 Desember 2024.

Agensi sang aktor tak menyangka series itu kemudian menjadi hits di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Meski ada sedikit penyesalan namun Son Suk Gu mengapresiasi series garapan Hwang Dong Hyuk tersebut.

“Aku ingat banget, kami saling menyemati satu sama lain dengan bilang bahwa setiap peran akan datang pada aktor yang tepat,” kata sumber tersebut menambahkan.

Ternyata, Hwang Dong Hyuk tak berhenti di Squid Game. Dia kembali menggaet Son Suk Gu untuk membintangi musim kedua series itu dengan mengirimkan skenarionya.

“Son Suk Gu sebenarnya sangat tertarik untuk bermain dalam musim kedua tersebut. Tapi setelah menerima skenarionya, ternyata karakter utama series itu sudah diputuskan,” tutur sumber dekat sang aktor tersebut.

Setelah Im Siwan dan Kang Ha Neul dikonfirmasi membintangi Squid Game 2, agensi Son Suk Gu mulai khawatir terkait screen time yang akan didapatkan sang aktor jika menerima tawaran tersebut.

“Apalagi saat itu, dia dijadwalkan untuk syuting drama baru Disney+, Casino. Alasan inilah yang membuat Son Suk Gu menolak tawaran untuk membintangi Squid Game 2,” imbuh sang sumber.