HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pemeran Squid Game, Oh Young Soo Divonis Bersalah Kasus Pelecehan Seksual

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:16 WIB
Pemeran Squid Game, Oh Young Soo Divonis Bersalah Kasus Pelecehan Seksual
Oh Young Soo divonis bersalah kasus pelecehan seksual (Foto: Film Squid Game)
A
A
A

JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan Oh Young Soo atau yang dikenal dari perannya sebagai sosok kakek yang bernama Oh Il-nam/Player 001 di serial drama ‘Squid Game’ terlibat dalam kasus tindakan pelecehan seksual.

Pengadilan Distrik Suwon Cabang Seongnam telah memvonis Oh Young Soo delapan bulan penjara dengan masa percobaan dua tahun pada 15 Maret 2023 lalu.

Melansir Soompi, Sabtu (16/3/2024), pihak pengadilan pun memerintahkannya untuk segera menyelesaikan program pencegahan kekerasan seksual selama 40 jam.

Pemeran Squid Game, Oh Young Soo Divonis Bersalah Kasus Pelecehan Seksual

Namun kepada awak media, Oh Young Soo sempat mengakui dirinya berencana untuk mengajukan banding.

Kabar pelecehan seksual yang melibatkan Oh Young Soo terjadi pada November 2017 lalu. Dirinya diketahui menyentuh tubuh wanita secara tidak pantas di sebuah kawasan pejalan kaki di Daegu, Korea Selatan.

Bukan cuma itu, Oh Young Soo juga mencium pipi korban di depan kediamannya pada pertengahan tahun 2017. Hal ini yang membuatnya didakwa dengan tuduhan melakukan tindakan pelecehan seksual pada November 2022.

Pada persidangan terakhir yang digelar pada 2 Februari 2024, jaksa penuntut mengatakan bahwa Oh Young Soo dengan cara yang menyimpang mengungkapkan keinginannya untuk mengirimkan pesan teks permintaan maaf atas permintaan korban.

Halaman:
1 2
