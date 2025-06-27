Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 Juni 2025 |16:01 WIB
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Drama Korea, Squid Game 3 tayang pada Jumat (27/6/2025). Ini akan menjadi season terakhir dan penentuan nasib para pemain game mematikan tersebut.

Sebelumnya, penonton dibuat tegang sekaligus penasaran pada Squid Game 2 yang tayang pada Desember 2024 lalu. Akhir cerita pun memperlihatkan Seong Gi-hun (Lee Jung Jae) yang berusaha mengungkap sosok Frontman di balik permainan mematikan tersebut.

Namun, misi pengungkapan itu justru menjadi bumerang baginya. Pertumpahan darah juga bikin netizen makin penasaran dengan akhir permainan tersebut.

Squid Game 2
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan (Foto: Ist)

Sinopsis Series Squid Game 3

Squid Game 3 kembali menceritakan pemberontakan yang gagal usai dilakukan Seong Gi-hun bersama para pemain lainnya. Di season 3 ini, Gi-hun berada di titik terendahnya.

Gi-hun akan dipaksa untuk membuat beberapa pilihan penting. Ia juga akan menghadapi keputusasaan yang luar biasa saat ia dan para pemain yang selamat masuk ke dalam permainan yang lebih mematikan.

Halaman:
1 2

