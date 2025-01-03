Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:43 WIB
Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3
Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Netflix merilis video teaser series Squid Game 3 di media sosial, pada 2 Januari 2025. Lewat video itu, mereka memperkenalkan karakter Chul Su yang pertama kali muncul di post-credit scene Squid Game 2.

Menariknya, Netflix ‘tak sengaja’ membocorkan jadwal tayang serial tersebut lewat caption video itu di YouTube. Pada caption video itu, tertulis bahwa Squid Game 3 akan tayang pada 27 Juni 2025

Tak lama dirilis, Netflix langsung memprivate video tersebut dan menghilangkan tanggal tayang itu. Sebagian netizen menilai, itu merupakan kesalahan informasi. Lainnya menduga, ‘kesalahan’ itu hanya sekadar trik marketing.

“Jadi intinya, kita tidak perlu menunggu lama untuk bisa menonton Squid Game 3,” kata akun @soneslovesoshi. “Duh, kalimat 'Tak Sengaja' ini gimmick banget,” ujar @Crypticsynchron.

Tanggal tayang Squid Game 3
Tanggal tayang Squid Game 3. (Foto: YouTube Netflix)

Pada 1 Januari 2025, Netflix memastikan bahwa Squid Game 3 akan dirilis tahun ini. Namun saat itu, mereka tidak membocorkan jadwal tayang resmi series karya Hwang Dong Hyuk tersebut.

Di saat bersamaan, platform itu juga membantah kabar yang mengatakan Leonardo DiCaprio akan tampil sebagai cameo dalam series tersebut. “Kabar sang aktor gabung Squid Game 3 sangat tidak benar,” ujar Netflix.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155060/jo_yuri-8AhN_large.jpg
Jo Yuri Bantah Digaji Rp49 Miliar untuk Bintangi Squid Game 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150806/squid_game_season_3-sMmn_large.jpg
Sinopsis Series Squid Game 3, Nasib Akhir Gi Hun di Permainan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/206/3136946/squid_game_season_3-BCRq_large.jpg
Trailer Squid Game 3 Resmi Dirilis, Awal Ketegangan Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/206/3100828/squid_game_2-iEeX_large.jpg
Alasan Squid Game Season 2 Dibuat Menggantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/206/3100420/son_suk_gu-VQ14_large.jpg
Alasan Son Suk Gu 2 Kali Tolak Bintangi Squid Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/206/3094491/squid_game_2-n14z_large.jpeg
4 Fakta Series Squid Game 2, Masuk Nominasi Golden Globe 2025 Meski Belum Tayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement