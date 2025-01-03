Netflix Tak Sengaja Bocorkan Tanggal Tayang Squid Game 3

SEOUL - Netflix merilis video teaser series Squid Game 3 di media sosial, pada 2 Januari 2025. Lewat video itu, mereka memperkenalkan karakter Chul Su yang pertama kali muncul di post-credit scene Squid Game 2.

Menariknya, Netflix ‘tak sengaja’ membocorkan jadwal tayang serial tersebut lewat caption video itu di YouTube. Pada caption video itu, tertulis bahwa Squid Game 3 akan tayang pada 27 Juni 2025.

Tak lama dirilis, Netflix langsung memprivate video tersebut dan menghilangkan tanggal tayang itu. Sebagian netizen menilai, itu merupakan kesalahan informasi. Lainnya menduga, ‘kesalahan’ itu hanya sekadar trik marketing.

“Jadi intinya, kita tidak perlu menunggu lama untuk bisa menonton Squid Game 3,” kata akun @soneslovesoshi. “Duh, kalimat 'Tak Sengaja' ini gimmick banget,” ujar @Crypticsynchron.

Tanggal tayang Squid Game 3. (Foto: YouTube Netflix)

Pada 1 Januari 2025, Netflix memastikan bahwa Squid Game 3 akan dirilis tahun ini. Namun saat itu, mereka tidak membocorkan jadwal tayang resmi series karya Hwang Dong Hyuk tersebut.

Di saat bersamaan, platform itu juga membantah kabar yang mengatakan Leonardo DiCaprio akan tampil sebagai cameo dalam series tersebut. “Kabar sang aktor gabung Squid Game 3 sangat tidak benar,” ujar Netflix.*

(SIS)