Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 49

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 49 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Romeo, Yasmin, dan Dirga terus berjuang mencari keberadaan Dyah yang telah lama hilang. Saat mereka hampir putus asa, mereka tiba-tiba melihat Dyah yang sedang berlari dengan panik. 

Yasmin segera menghampiri Dyah dan berusaha menenangkannya. Di saat yang sama, Romeo dan Dirga mengejar seorang pria yang mereka duga adalah penyekap Dyah karena ia mengenakan buff untuk menutupi wajahnya. 

Namun, mereka tidak menyadari bahwa pria tersebut adalah Rangga, yang sebenarnya sudah membantu Dyah melarikan diri. Ketegangan pun semakin meningkat, karena kecurigaan mereka salah arah.

Setelah kejadian itu, Romeo mengajak Yasmin untuk melanjutkan latihan bela diri demi memastikan keselamatannya di masa depan. Romeo merasa semakin khawatir dengan keselamatan Yasmin, dan latihan ini menjadi caranya untuk melindungi orang yang ia cintai.

