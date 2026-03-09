Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 19: Apoy Lancarkan Strategi

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Konflik perebutan musholla di Kampung Kulon semakin memanas ketika Apoy memilih jalan yang tidak biasa, membiarkan patok-patok pengembang tetap terpasang agar warga melihat sendiri ancaman yang sebenarnya. Di tengah usaha menjaga ketenangan, kecurigaan mulai bermunculan di antara mereka, terutama terhadap Ikim yang dianggap bermain di dua pihak. Sementara itu, di balik ketegangan yang melibatkan Sunar dan kelompoknya, sebuah rencana besar perlahan disusun untuk mengambil alih musholla dan rumah Pak Ma’ruf.

Di sisi lain, hubungan pribadi para tokoh mulai ikut terombang-ambing oleh konflik tersebut. Kesalahpahaman antara Sultan dan Rani membuat perasaan keduanya semakin rumit, sementara Tomi justru menaruh kecurigaan kepada Leha yang diduga mengetahui rahasia di balik kekacauan yang terjadi. Ketika masing-masing orang mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya, benih konflik baru muncul dari arah yang tak terduga.

Situasi semakin genting ketika rencana Sunar untuk memasang patok di rumah Pak Ma’ruf terbongkar. Ancaman bentrokan pun semakin dekat, sementara beberapa orang mulai menyadari bahwa ada kekuatan lain yang menggerakkan semua ini dari balik layar. Di tengah ketegangan, mereka harus memilih, mempertahankan musholla dengan risiko besar, atau menyerah pada permainan yang semakin berbahaya.

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

