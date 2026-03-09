Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 19: Apoy Lancarkan Strategi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |17:09 WIB
Sinopsis <i>Amanah Wali 8: Musala Sultan</i> Eps 19: Apoy Lancarkan Strategi
Amanah Wali 8
A
A
A

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Konflik perebutan musholla di Kampung Kulon semakin memanas ketika Apoy memilih jalan yang tidak biasa, membiarkan patok-patok pengembang tetap terpasang agar warga melihat sendiri ancaman yang sebenarnya. Di tengah usaha menjaga ketenangan, kecurigaan mulai bermunculan di antara mereka, terutama terhadap Ikim yang dianggap bermain di dua pihak. Sementara itu, di balik ketegangan yang melibatkan Sunar dan kelompoknya, sebuah rencana besar perlahan disusun untuk mengambil alih musholla dan rumah Pak Ma’ruf.

Di sisi lain, hubungan pribadi para tokoh mulai ikut terombang-ambing oleh konflik tersebut. Kesalahpahaman antara Sultan dan Rani membuat perasaan keduanya semakin rumit, sementara Tomi justru menaruh kecurigaan kepada Leha yang diduga mengetahui rahasia di balik kekacauan yang terjadi. Ketika masing-masing orang mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya, benih konflik baru muncul dari arah yang tak terduga.

Situasi semakin genting ketika rencana Sunar untuk memasang patok di rumah Pak Ma’ruf terbongkar. Ancaman bentrokan pun semakin dekat, sementara beberapa orang mulai menyadari bahwa ada kekuatan lain yang menggerakkan semua ini dari balik layar. Di tengah ketegangan, mereka harus memilih, mempertahankan musholla dengan risiko besar, atau menyerah pada permainan yang semakin berbahaya.

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/598/3205399//amanah_wali_8-E7Wy_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 18, Hanya di RCTI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/598/3205258//banyak_jalan_menuju_surga-ehBS_large.JPG
Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 16: Soleh Intai Peneror, Kobar Mundur dari Annisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/598/3205232//mencintai_ipar_sendiri-TY1k_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105A: Rafki Selamatkan Ayuna, Rencana Nila Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204996//mencintai_ipar_sendiri-e3ba_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105: Ayuna Menjauh, Rafki Merasa Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204964//banyak_jalan_menuju_surga-Akl1_large.JPG
Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 15: Duga Dadang Berkhianat, Soleh dan Kobar Jaga Jarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204993//99_nama_cinta-Oqm3_large.JPG
Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 10: Dianggap Egois, Talia Ingin Batalkan Perjodohannya?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement