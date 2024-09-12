Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 47

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 47
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 47.
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 47 bercerita tentang Romeo yang bingung dengan sikap dingin Yasmin. Perempuan itu tampak tak antusias ketika berbicara dengannya dan memberikan jawaban seadanya ketika diajak ngobrol.

Romeo kemudian memutuskan bertemu dengan Yasmin dan menanyakan alasan perubahan sikapnya. Di lain pihak, Rangga yang mengetahui Romeo berada di rumah Yasmin membocorkannya kepada Baskara.

Saat Baskara menelepon anak angkatnya itu, Romeo dengan cerdik berkelit dan menjadikan urusan pekerjaan sebagai alasan bertemu Yasmin. Menariknya, Yasmin tak sengaja mendengar pembicaraan Romeo dan Yadi.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 47. (Foto: MNC Media)
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 47. (Foto: MNC Media)

Dari obrolan itu, Yasmin akhirnya tahu bahwa Yadi adalah orang yang diperintahkan Rangga untuk menaruh racun di minuman Romeo. Kecewa dengan informasi itu, Yasmin pun menemui Rangga dan mengonfrontasinya.

Khawatir Yasmin akan membencinya, Rangga pun meminta bantuan Ajeng. Namun kecurigaan Rangga pada Ajeng dan Prasetyo semakin kuat setelah dia secara tidak sengaja mendengar percakapan keduanya.

Penasaran, dia kemudian masuk ke ruangan Prasetyp dan menemukan sketsa wajah yang terlihat begitu mirip dengan Dyah. Lalu bagaimana kelanjutan kisah sinetron Cinta Yasmin? Tonton sinetron ini di RCTI, setiap hari, pukul 20.00 WIB.*

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
