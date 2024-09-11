Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 45 dan 46

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 45 dan 46
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 45 dan 46 tentang Romeo yang menjalani perawatan medis setelah mengalami kecelakaan. Namun di rumah sakit, dia bertemu Yadi seorang office boy yang meracuninya atas perintah Rangga. 

Yadi ada di rumah sakit untuk menemani anaknya yang mengalami kelainan jantung. Dalam pertemuan itu, dia melihat ketulusan Romeo yang tetap membantunya meski telah berbuat hal tak baik. Sikap Romeo itu membuat Yadi semakin merasa bersalah.

Di lain pihak, Ajeng memberikan perhiasan kepada Yasmin sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun ternyata, ada maksud lain di balik pemberian Ajeng tersebut.

Ajeng ingin membungkan Yasmin atas perselingkuhannya dengan Prasetyo. Meski Yasmin sempat menolak, namun Ajeng terus memaksanya. Hal itu membuat Alysa semakin cemburu karena mengira perhatian keluarganya selalu berpusat pada Yasmin. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Saat mengetahui Rangga adalah orang yang meracuni minumannya, Romeo geram dan langsung mengkonfrontasinya. Ketegangan di antara mereka semakin panas hingga terjadi perkelahian. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement