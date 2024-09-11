Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 45 dan 46

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 45 dan 46 tentang Romeo yang menjalani perawatan medis setelah mengalami kecelakaan. Namun di rumah sakit, dia bertemu Yadi seorang office boy yang meracuninya atas perintah Rangga.

Yadi ada di rumah sakit untuk menemani anaknya yang mengalami kelainan jantung. Dalam pertemuan itu, dia melihat ketulusan Romeo yang tetap membantunya meski telah berbuat hal tak baik. Sikap Romeo itu membuat Yadi semakin merasa bersalah.

Di lain pihak, Ajeng memberikan perhiasan kepada Yasmin sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun ternyata, ada maksud lain di balik pemberian Ajeng tersebut.

Ajeng ingin membungkan Yasmin atas perselingkuhannya dengan Prasetyo. Meski Yasmin sempat menolak, namun Ajeng terus memaksanya. Hal itu membuat Alysa semakin cemburu karena mengira perhatian keluarganya selalu berpusat pada Yasmin.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Saat mengetahui Rangga adalah orang yang meracuni minumannya, Romeo geram dan langsung mengkonfrontasinya. Ketegangan di antara mereka semakin panas hingga terjadi perkelahian.