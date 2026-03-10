Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 20: Isu Musholla Akan Diserang Memanas

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Di tengah suasana kampung yang lagi panas karena isu musholla mau diserang, Apoy dan Faank malah santai debat receh di dalam musholla. Sementara itu, di luar sana semua orang sibuk dengan kecurigaannya masing-masing. Tomi menuduh Leha mata-mata, Ovie mencoba berpikir logis, dan Pak Ma’ruf malah keliling kampung mencari Sunar yang entah kemana. Bukannya makin jelas, keadaan justru makin membingungkan dan penuh salah paham.

Di sisi lain, Untung dan Ismet yang niatnya patroli malah sibuk makan bakso sambil debat soal siapa yang harus bayar. Belum sempat habis, mereka dapat kabar kalau musholla bakal diserang, langsung panik lari, tapi Ismet masih sempat nyomot satu bakso terakhir! Kekacauan kecil seperti ini terus terjadi, membuat situasi yang seharusnya tegang malah terasa kocak.

Namun kekonyolan itu tiba-tiba berubah jadi petualangan seru saat Rani menghilang dan ternyata diculik. Herman yang sok gagah mencoba menyelamatkan Rani, tapi malah kabur dikejar musuh sambil teriak minta tolong! Di saat yang sama Sultan harus berkelahi di gerbang kampung.

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



(kha)

