Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror

JAKARTA - Sinopsis film horor Malam Keramat cukup membuat bulu kuduk merinding. Sebab, film ini menceritakan banyak adegan menegangkan dan penuh teror yang harus ditanggung seorang ibu hamil.



Berawal dari kisah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai Sales Property bernama Dini (Frederika Cull) dan Arya (Samuel Rizal). Keduanya hendak menjual sebuah rumah mewah kepada calon pembelinya yakni Juan (Asyafiena Ukantas) dan Lisa (Valeria Stahl).



Namun, rumah itu rupanya sudah diincar oleh sepasang pasutri muda yang miskin, Ranu dan istrinya.



Mereka ingin merampok rumah itu lantaran konon terdapat penyimpanan emas di dalamnya.

Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Akan tetapi, Ranu dan sang istri justru terjebak karena Dini selaku pemilik rumah tiba-tiba datang dengan niat menunggu Juan dan Lisa.



Lisa dan Juan akhirnya tiba ke rumah itu dan langsung disambut oleh Dini. Namun, Dini yang tengah hamil terkejut karena melihat sosok wanita tua (Sri Endang Lestari) dalam mobil mereka.



Kecurigaan pun sirna lantaran Lisa dan suaminya mengaku wanita tua itu adalah neneknya.



Usai melihat-lihat rumah tersebut, Lisa dan suaminya kemudian pamit pulang dan berjanji untuk segera membelinya.



Dini yang mengantarkan mereka ke depan pintu rumah itu, kembali dibuat kaget karena tak lagi melihat sosok wanita tua tersebut di dalam mobil mereka.



Teror pun dimulai setelah Dini kembali memasuki rumah itu. Dia mendapati wanita tua tersebut terbaring di salah satu anak tangga dan siap untuk melahirkan seorang bayi.



Sambil panik, Dini langsung menghampiri wanita tua tersebut dan langsung menolong persalinannya.



Tak disangka, anak yang keluar dari rahim nenek itu merupakan bayi kutukan. Sejak itu, Dini, Ranu dan istrinya, harus menghadapi teror menyeramkan dari wanita tua itu di rumah tersebut.



Ketiganya pun akhirnya harus melewati malam mencekam bersama.