Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |20:45 WIB
Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror
Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film horor Malam Keramat cukup membuat bulu kuduk merinding. Sebab, film ini menceritakan banyak adegan menegangkan dan penuh teror yang harus ditanggung seorang ibu hamil.

Berawal dari kisah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai Sales Property bernama Dini (Frederika Cull) dan Arya (Samuel Rizal). Keduanya hendak menjual sebuah rumah mewah kepada calon pembelinya yakni Juan (Asyafiena Ukantas) dan Lisa (Valeria Stahl).

Namun, rumah itu rupanya sudah diincar oleh sepasang pasutri muda yang miskin, Ranu dan istrinya.

Mereka ingin merampok rumah itu lantaran konon terdapat penyimpanan emas di dalamnya.

Film Malam Keramat (Ravie Wardani)
Sinopsis Film Malam Keramat, Perjuangan Ibu Hamil di Malam Penuh Teror (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


Akan tetapi, Ranu dan sang istri justru terjebak karena Dini selaku pemilik rumah tiba-tiba datang dengan niat menunggu Juan dan Lisa.

Lisa dan Juan akhirnya tiba ke rumah itu dan langsung disambut oleh Dini. Namun, Dini yang tengah hamil terkejut karena melihat sosok wanita tua (Sri Endang Lestari) dalam mobil mereka.

Kecurigaan pun sirna lantaran Lisa dan suaminya mengaku wanita tua itu adalah neneknya.

Usai melihat-lihat rumah tersebut, Lisa dan suaminya kemudian pamit pulang dan berjanji untuk segera membelinya.

Dini yang mengantarkan mereka ke depan pintu rumah itu, kembali dibuat kaget karena tak lagi melihat sosok wanita tua tersebut di dalam mobil mereka.

Teror pun dimulai setelah Dini kembali memasuki rumah itu. Dia mendapati wanita tua tersebut terbaring di salah satu anak tangga dan siap untuk melahirkan seorang bayi.

Sambil panik, Dini langsung menghampiri wanita tua tersebut dan langsung menolong persalinannya.

Tak disangka, anak yang keluar dari rahim nenek itu merupakan bayi kutukan. Sejak itu, Dini, Ranu dan istrinya, harus menghadapi teror menyeramkan dari wanita tua itu di rumah tersebut.

Ketiganya pun akhirnya harus melewati malam mencekam bersama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement