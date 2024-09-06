Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 40

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:20 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 40
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 40. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 40 bercerita tentang Rangga yang mulai mencurigai Prasetyo. Apalagi setelah dia memergoki pria tersebut berbincang sembunyi-sembunyi dengan Ajeng. 

Sementara itu, Yasmin bersama Romeo dan Dirga menyusun rencana untuk menjebak anak buah Prasetyo bernama Riza dengan menjadikan Dyah sebagai umpan. Dengan rencana yang matang, mereka sukses menggagalkan rencana penculikan Dyah.

Walaupun berhasil ditangkap dan diinterogasi, namun Riza akhirnya sukses melarikan diri. Hal itu, membuat Prasetyo sadar bahwa dirinya telah masuk dalam perangkap Romeo dan timnya. 

Di lain pihak, Rangga meminta Yasmin untuk membantu membujuk Kayla yang sedang sakit untuk makan. Ketika Yasmin datang ke rumah Cakradinata, Alysa merasa cemburu dan marah, tetapi Rangga dan Romeo membela Yasmin. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 40. (Foto: MNC Media)
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 40. (Foto: MNC Media)

Ajeng kemudian marah besar kepada Prasetyo karena memanfaatkan anak buahnya untuk melaksanakan rencana lebih besar. Sementara itu, Romeo merasa cemburu melihat keakraban Yasmin dan Rangga yang sedang memasak bersama.

