Sinopsis Film Boss Level, Tentara yang Terjebak di Lingkaran Waktu

JAKARTA - Sinopsis film Boss Level akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Boss Level adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Joe Carnahan, dengan naskah yang ditulis oleh Carnahan serta Chris dan Eddie Borey, berdasarkan cerita dari Boreys.

Film ini dibintangi oleh Frank Grillo sebagai seorang mantan prajurit pasukan khusus yang mencoba melarikan diri dari lingkaran waktu yang terus-menerus berulang dan berakhir dengan kematiannya. Mel Gibson, Naomi Watts, dan Michelle Yeoh turut berperan dalam film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 73%, berdasarkan 83 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,50/10.

Sinopsis Film Boss Level

Cerita bermula dengan Roy Pulver, seorang mantan prajurit Delta Force di Atlanta, yang terjebak dalam lingkaran waktu selama hampir 140 hari. Selama waktu itu, ia telah mempelajari pola-pola kejadian hari tersebut melalui banyak pengulangan.

Setiap hari, Roy terbangun pada pukul 07:00 pagi, menghindari seorang pembunuh di apartemennya, serta serangan seorang pria bersenjata di helikopter di luar jendelanya. Setelah itu, ia melarikan diri dari apartemennya sebelum meledak.

Meskipun Roy berhasil menghindari lebih banyak pembunuh sepanjang pagi, ia belum bisa menemukan cara untuk bertahan dari serangan terakhir yang terjadi pada pukul 12:47 siang, dan setiap kali ia terbunuh, ia akan terbangun kembali di apartemennya pada loop berikutnya.

Sehari sebelum Roy terjebak dalam lingkaran waktu, istrinya yang terasing, Jemma, memintanya untuk mengunjungi tempat kerjanya di perusahaan kontraktor pertahanan, Dynow Labs, dengan alasan wawancara kerja.

Keduanya berdebat tentang Joe, putra mereka, yang oleh Jemma diberitahu bahwa Roy hanyalah seorang teman keluarga. Ketika Kolonel Clive Ventor, kepala Dynow, menemukan Roy berada di dekat proyek rahasia Jemma, ia mengusirnya keluar. Namun, sebelum itu, Jemma berhasil mengambil sampel rambut Roy.

Dalam salah satu loop, Roy mencoba menghubungi Jemma tetapi justru tersambung dengan Ventor, yang memberitahunya bahwa Jemma meninggal karena kecelakaan laboratorium sehari sebelumnya. Roy menjadi curiga. Pada loop berikutnya, ia menemukan Joe di Underground Atlanta, bolos sekolah untuk mengikuti turnamen video game.

Roy menghabiskan hari bersama Joe tetapi tidak memberitahukan tentang kematian Jemma. Para pembunuh datang untuk membunuh Roy, yang kemudian menggunakan tubuhnya untuk melindungi Joe, dan dalam sekaratnya, ia memberi tahu Joe bahwa dia adalah ayahnya.